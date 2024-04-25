她說全聯1防蚊掛片沒踩雷 引網友熱議超推「家中真的沒蚊子」

步入夏天的腳步，蚊蟲也開始活躍，有位女網友在大賣場看到一款日本品牌的防蚊掛片，買回家使用後發現很有效。她在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，這款之前去日本玩曾買過該品牌的防蚊掛片，完全沒有踩雷。貼文一出引起網路熱議，不少網友也強力推薦，「有效防蚊！超推」。

原po文中提及，日前在全聯看到之前去日本玩買回來的防蚊掛片，雖然包裝有點不同，但她使用這家日本品牌的產品，都沒有踩雷過，而且一片才379元，不算價高。她強烈推薦這款防蚊掛片，「是我用過的防蚊掛片裡覺得最好用的」。

原po推薦使用方式，她說把掛片掛在陽台紗門的門把上，蚊子就不太會從陽台跟著人一起進室內了，掛片已經用大概快半年，日前發現蚊子有時候會跑進來，才發現原來是掛片到期該換了。

有其他網友分享使用經驗，「這我都掛在門口或是後陽台的曬衣場，現在家裡已經很少看到蚊子了，超級有用的啦」、「這超好用，都放曬衣間，蚊子少很多」、「掛大門口，開門蚊子就不會跟進來，真的有效」、「其實去露營的時候很需要用這個，掛在帳篷內外，防止蚊子叮咬，很有感覺的！一覺到天亮」。

許多人表示有興趣，想了解「價格多少呢？」、「多少錢」、「價格是多少」，有人則提問，「小黑蚊不知道有沒有用？」、「真的有用嗎？有味道嗎？」有網友提供電商通路的購買方式，「網路有買過日本原裝板，真的可以用160天，效期比台灣製更經濟」、「可以到酷澎買更便宜」。