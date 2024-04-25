錯過再等一年…全聯買1稀有水果「送保鮮盒」 一票人手刀搶購

全聯販售各式各樣的生鮮蔬果，深受民眾喜愛。近日，超市內一款期間限定的「寶石紅奇異果」掀起網友討論，不少人吃完後讚不絕口，最近更有內行人指出，只要掃描包裝旁邊的QR碼，就可以登錄發票獲得贈品，讓許多人興奮直呼「馬上冰箱打開，來登錄」。

原PO在「我愛全聯-好物老實說」表示，自從上次分享期間限定的「寶石紅奇異果」，掀起一股搶購風潮，害她後來都買不到，最近逛賣場時，剛好看見店員正在補貨，立刻上前搜刮3盒。據了解，該商品售價為4顆109元，特價是99元。

原PO指出，商品包裝旁有QR碼，民眾只要掃描進去填表單、登錄發票，就可以獲得「雙格附蓋儲物盒」，於是她一口氣填完所有資料，開心直言「期待收到贈品」。

貼文一出，引起不少網友討論，「現在買的話還會有贈品嗎？那個保鮮盒看起來好用」、「明天手刀衝全聯」、「真的沒發現有QR code，馬上冰箱打開來登錄」、「為了贈品應該趁現在嚐鮮」、「我也有買誒，感謝妳告訴我可以填問卷」。

還有人分享食用心得，「之前看到大家推薦有買來嘗鮮，我買回家放軟才吃，感覺很甜很好吃～」、「放硬就是酸，軟是甜」、「這個很好吃，我上個禮拜在家樂福買的，但它一整顆有酸有甜的，像在玩踩地雷」、「我今天吃了！真的好酸喔」。

民眾只要填寫回饋表單，將可獲得1個雙格附蓋儲物盒。圖／擷自「Zespri寶石紅奇異果 官方表單」

Zespri（佳沛）是全球最大的奇異果銷售商，官方網站表示，邀請民眾將寶石紅奇異果食用的產品體驗回饋給他們，讓他們能持續致力於提供消費者更佳的服務，「將提供雙格附蓋儲物盒1個作為贈品，寄送給完整填寫表單內容的顧客」。實際進入表單後，消費者除了填寫購買通路，還需上傳「購買明細截圖」，包含發票號碼、日期、購買品項，避免有心人士未消費就直接掃碼。

5月15日前登錄者，獎項將於5月31日前寄送；6月30日前登錄者，獎品則在7月15日前寄出。另外，若雙格附蓋儲物盒數量已兌換完畢，主辦方將自動更換其他贈品品項。