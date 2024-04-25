就愛全聯這物...她不小心就嗑掉一整包 同好也讚不絕口

賣場即食食品從乾貨到冷凍食品百百種，要找到久吃仍不厭煩的食品真的不容易。有位女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文，大推一款「鹽味毛豆」，退冰直接吃就很美味，一包才55元，物美又價廉。許多網友也稱讚這款毛豆是「冰箱必備」的零嘴，不小心就一次嗑掉一整包。

原PO文中大讚這款「鹽味毛豆」，她五歲小兒子從兩三歲開始吃，到現在還是他的最愛。而原PO也很愛這味，因為它「大多是飽滿QQ的豆豆，微微的鹹度更能帶出甜度」，直接吃就超好吃，天然又健康，文末她強調「買來買去還是這款最對味！」

文章一出，引起同好熱議，紛紛留言一致稱讚「毛豆好好吃」、「整櫃毛豆就愛這包」、「真心推薦」、「這個很好吃喔」、「我們也喜歡這包」，也有網友說，「直接解凍就可吃了」、「真的好吃，冰箱隨時都有存貨」、「冰箱必備」、「這款毛豆真心推薦+1」、「另有一種剝皮的毛豆也很好吃」。

毛豆是台灣外銷的旗艦產品，近年則大力拓展內銷市場，全台灣毛豆種植面積達9000公頃，年產值逾26億台幣，6成產量外銷，經濟價值領先全球，被譽為為「台灣綠金」。