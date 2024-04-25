快訊

國家警報響了！大雷雨狂轟「5縣市」 恐一路濕到這時

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

就愛全聯這物...她不小心就嗑掉一整包 同好也讚不絕口

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友大推全聯賣的這款「鹽味毛豆」，退冰直接吃就很美味，一包才55元，物美又價廉。圖擷自臉書「我愛全聯-好物老實説」
女網友大推全聯賣的這款「鹽味毛豆」，退冰直接吃就很美味，一包才55元，物美又價廉。圖擷自臉書「我愛全聯-好物老實説」

賣場即食食品從乾貨到冷凍食品百百種，要找到久吃仍不厭煩的食品真的不容易。有位女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文，大推一款「鹽味毛豆」，退冰直接吃就很美味，一包才55元，物美又價廉。許多網友也稱讚這款毛豆是「冰箱必備」的零嘴，不小心就一次嗑掉一整包。

原PO文中大讚這款「鹽味毛豆」，她五歲小兒子從兩三歲開始吃，到現在還是他的最愛。而原PO也很愛這味，因為它「大多是飽滿QQ的豆豆，微微的鹹度更能帶出甜度」，直接吃就超好吃，天然又健康，文末她強調「買來買去還是這款最對味！」

文章一出，引起同好熱議，紛紛留言一致稱讚「毛豆好好吃」、「整櫃毛豆就愛這包」、「真心推薦」、「這個很好吃喔」、「我們也喜歡這包」，也有網友說，「直接解凍就可吃了」、「真的好吃，冰箱隨時都有存貨」、「冰箱必備」、「這款毛豆真心推薦+1」、「另有一種剝皮的毛豆也很好吃」。

毛豆是台灣外銷的旗艦產品，近年則大力拓展內銷市場，全台灣毛豆種植面積達9000公頃，年產值逾26億台幣，6成產量外銷，經濟價值領先全球，被譽為為「台灣綠金」。

相關新聞

就愛全聯這物...她不小心就嗑掉一整包 同好也讚不絕口

賣場即食食品從乾貨到冷凍食品百百種，要找到久吃仍不厭煩的食品真的不容易。有位女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文，大推一款「鹽味毛豆」，退冰直接吃就很美味，一包才55元，物美又價廉。許多網友也稱讚這款毛豆是「冰箱必備」的零嘴，不小心就一次嗑掉一整包。

媽媽真的不會生氣？母親節送好市多高CP值蛋糕 網提醒先吃這部分

美式連鎖大賣場好市多（Costco），商品眾多、物美價廉，不時還會推出季節限定好物。日前有一名網友發文表示，她在好市多看到一款蛋糕覺得很可以，想買來母親節犒賞自己。貼文一出，引發網友熱議，意外掀論戰。

牛肉口味好吃？好市多購「愛犬點心桶」主人先開嗑 網驚呼：這是真愛

美式賣場好市多(Costco)主打大份量、高CP的物品。日前有一名會員發文分享，他幫寵物購買點心，因為沒有買過這款「愛犬點心桶 牛肉口味」，於是自己先試吃，引發網友熱議。

比嬰兒車實用！他推薦好市多好物掀論戰 網吐槽「這類愛好者」可買

美式賣場好市多（Costco）商品眾多，物美價廉。日前有一名網友發文分享，他推薦一款折疊式推車，說它比嬰兒車還實用。貼文一出，引發網友熱議，意外掀起網路正反論戰。

好市多電蚊拍電力強？蚊子被電爆無全屍 網提這種款才有效

夏天到蚊蟲開始蠢蠢欲動起來，一不小心就會留下蚊蟲叮咬的紀念品，這時電蚊拍或是捕蚊燈就成為最好的捕蚊護法。有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」留言說，在好市多買的電蚊拍回家試用後，沒有廣告中的效果，讓他十分困惑，想問問其他人，真的有「蚊子被電到死無全屍嗎？」

好市多這款「長壽商品」好評不斷 老饕狂回購：味道像拉麵店現煮

好市多販售許多料理包，只要照步驟加入調理包進行料理，便能迅速吃上一餐。有網友日前在好市多發現一款日本拉麵，好奇發文詢問網友好不好吃。對此，不少網友皆誇讚，這款拉麵湯頭濃、麵軟Q，已回購多次，是好市多的長壽商品，更直呼「湯頭跟麵條很接近在拉麵店現煮的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。