媽媽真的不會生氣？母親節送好市多高CP值蛋糕 網提醒先吃這部分

美式連鎖大賣場好市多（Costco），商品眾多、物美價廉，不時還會推出季節限定好物。日前有一名網友發文表示，她在好市多看到一款蛋糕覺得很可以，想買來母親節犒賞自己。貼文一出，引發網友熱議，意外掀論戰。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，她表示，跟家人去逛好市多，看到一款水果蛋糕覺得很可以，8吋大小剛剛好，價格合理又不會太甜，就順手拿了一個，想說母親節快到了，可以拿來犒賞自己。

根據《今購百科》資訊，這款「8吋綜合水果蛋糕」，一個售價399元，是使用新鮮草莓、藍莓、綠葡萄及橘子果肉，8吋戚風蛋糕，卡士達口味奶油夾餡。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「399很便宜耶」、「這很好吃，又便宜」、「這個蛋糕真的好吃，CP值超高，前天剛買」、「這我買過2次真的cp值高，這樣尺寸外面都要近千，而且不甜」、「這個很好吃，蛋糕體鬆軟濕潤的，奶油也不會太甜膩，CP值很高，我也很愛」。

不過，有位網友表示「收到這個，媽媽真的不會生氣嗎？」，還有不少買過這款蛋糕的會員也回應「縮水變小了」、「先前買過他們家的大蛋糕，自此之後不敢領教」、「之前也買過一次，水果有新鮮，海綿蛋糕也綿密好吃，三天內吃完蛋糕體都沒乾掉，只是奶油畢竟對身體不太好，所以還是偶爾吃一下解饞就好」、「蛋糕吃不完可以冰，但水果一定要吃完，隔天發霉機率超高」。