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牛肉口味好吃？好市多購「愛犬點心桶」主人先開嗑 網驚呼：這是真愛

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自今購百科
圖擷自今購百科

美式賣場好市多(Costco)主打大份量、高CP的物品。日前有一名會員發文分享，他幫寵物購買點心，因為沒有買過這款「愛犬點心桶 牛肉口味」，於是很用心的親自先嚐嚐味道，引發網友熱議，驚呼「很有愛」。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，他表示「沒有買過這款口味的寵物點心，一樣由主人先試吃，口感是軟Q的，中間含脆脆的顆粒，麵粉味有一點重，細嚼之後稍微甜甜的，至於味道就是打開狗罐頭的味道再淡一點。」

原PO還半開玩笑地說「狗主人配咖啡的適口性不錯。」但是根據《今購百科》資訊，這款品名「愛犬點心桶 牛肉口味」，主要原料及添加物有牛肉、麵粉、骨粉、起司粉、寡糖、牛肉香料、維他命E、己二烯酸等。在注意事項部份，有特別清楚標示「本品僅提供犬隻食用，並請妥善收藏，幼童餵食寵物時，須有成人在旁陪伴，勿使幼童誤食等字樣。」

貼文一出，引來網友熱議，多數人認為「很有愛」、「這是真愛」、「我也吃過一小口，看會不會鹹，我家狗狗超愛」、「我也會試吃，我朋友罵我，不要跟孩子搶食物」、「真的！如果連自己都不敢吃，怎麼會給毛孩吃呢」、「你做了我一直想做的事」。

不過，也有網友表示「飼主幫寵物試吃的用意是甚麼呢？人與人之間都有口味差異了，更何況是不同物種」、「這主人應該會跟毛孩搶零食吃的感覺」。

Costco 好市多 寵物 點心

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