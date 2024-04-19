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好市多1美食多種吃法CP值高 網讚：牙口不好長輩也會喜歡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友推薦好市多「德國豬腳」，微波後連牙齒不好的長輩也能輕鬆食用。圖／截自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友推薦好市多「德國豬腳」，微波後連牙齒不好的長輩也能輕鬆食用。圖／截自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說

好市多推出不少熟食，近日一名網友分享，十分推薦「德國豬腳」，放進電鍋蒸完，連牙口不好的長輩，都能輕鬆品嚐豬腳的美味，讓他大讚CP值超高。貼文一出，許多德國豬腳愛好者也紛紛推薦其他吃法，更有人透露可以將豬骨拿去「熬湯」。

原PO在Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，家中長輩只熟悉台式豬腳，因此很想讓他們也品嚐「德國豬腳」的美味，便在好市多購入德國豬腳，幫他們將肉去骨後，切成方便入口的小塊狀，「可以分好幾次吃，CP值滿高的，而且用電鍋蒸會更軟爛，牙齒不好的長輩也能小口啃豬皮」，讓他直呼「超推」。

貼文引發討論，不少人大讚這款德國豬腳真的好吃，「這個好吃，常常買，我去五趟差不多有三趟會買，沾點黃芥末醬也很好吃」、「氣炸一下皮更脆」、「去年買過直接當年菜，家人都蠻愛的，直接去骨氣炸就很好吃了」、「德國在地吃過，台式比較好吃」、「配酸菜很棒，比德國當地豬肉好吃多了」、「微波以後會變超軟嫩，推推」、「加烏龍麵很搭」。

也有網友指出，豬腳肉去骨後，把剩下的骨頭拿來熬湯也十分美味，「骨頭熬湯也是極佳」、「骨頭再把它拿來配白蘿蔔、貢丸煮湯撒點香菜，湯頭濃郁甘甜」、「熬湯煮米粉湯也很不錯」、「丟下去煮湯很棒，長輩也會喜歡」。

Costco 好市多 豬肉

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