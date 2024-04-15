快訊

嫌青菜味道太單調？美食達人教你加一調味料提味讓青菜更好吃

台南吃小吃花費330元…不投資不行！ 存股達人：00944於五月上市最快8月領息

3大資料中心落腳日本 迎接AI浪潮卻招來「吃電怪獸」

以後早餐吃不到了？好市多超夯餐包停賣 內行揭密：升級版更香

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者李福忠攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者李福忠攝影

好市多Costco）商品琳瑯滿目，不少品項一賣就是好幾年，成為許多人的童年回憶。近日有消費者發文哀號，孩子從小吃到大的小餐包可能要停產了，引起熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，孩子從幼稚園吃到高中的好市多小餐包，一路從99元漲到109元、甚至到129元，即便如此他們仍吃不膩，這款餐包更是家裡每兩周去採買的主角之一，「兩個小孩聽到以後可能停產了，哀嚎不止，伴隨我家小孩成長的小餐包，有許多回憶，希望可以繼續賣」。

貼文曝光後，網友紛紛感嘆，「上次有買，沒想到竟然…」、「我家也很愛，99年開始買，女兒很喜歡，今天聽到停賣，心都涼一半了」、「我家孩子必備的早餐啊…」、「希望不要停賣，漲價也可（不要漲太多）原本就超便宜的」、「我傷心的是起士貝果也停了」。也有人推測，「餐包在日本是暢銷、大家都推薦的品項，可能台灣Costco認為不需要有這種低價商品，一樣生意很好吧」、「會再賣啦！只是準備漲價」。

另外也有網友透露，這款餐包已經進化了，「小孩會長大，餐包也要升級啊！人家已經變成『瑪斯卡邦乳酪小麵包』了」、「個人覺得『瑪斯卡邦乳酪小麵包』更好吃」、「同樣的工，只要配料加一點乳酪就可以賣翻倍的價格，當然賣利潤更高的」。

Costco 好市多 小孩

延伸閱讀

好市多1「經典熟食」確定回歸！ 網嗨喊：今天晚餐有著落

好市多上架2健康食材 老饕大讚：品質無可挑剔

全聯上架新品「千層吐司」！老饕大讚：回烤更好吃

CP值超高！全聯這款新甜食下午茶必備 眾人讚：適合拿來請客

相關新聞

以後早餐吃不到了？好市多超夯餐包停賣 內行揭密：升級版更香

好市多（Costco）商品琳瑯滿目，不少品項一賣就是好幾年，成為許多人的童年回憶。近日有消費者發文哀號，孩子從小吃到大的小餐包可能要停產了，引起熱議。

CP值超高！全聯這款新甜食下午茶必備 眾人讚：適合拿來請客

全聯商品琳瑯滿目，是不少人採購的好去處，近日有網友發現一款新甜食上架，不但不會過於甜膩，CP值也很高，因此發文推薦。貼文曝光後，也引起留言區熱烈回應。

全聯上架新品「千層吐司」！老饕大讚：回烤更好吃

全聯福利中心常推出促銷活動，深受不少台灣人喜愛。近日一名網友分享，全聯上架一款新品「千層吐司」，雖然不知道好不好吃，但外觀看起來相當誘人。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

好市多上架2健康食材 老饕大讚：品質無可挑剔

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受許多台灣人喜愛。對此，一名會員大推好市多的冷凍「大西洋切片鯖魚」和「金目鱸魚」，不但有真空小包裝，退冰速度也很快，只要烹煮後用鹽巴調味就健康又好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多1「經典熟食」確定回歸！ 網嗨喊：今天晚餐有著落

連鎖賣場好市多去年宣布停賣夏威夷口味披薩，讓許多會員直呼可惜，不過一名網友今日逛好市多，發現該品項已經回歸販售，驚喜透露「先買個一片壓壓驚」，其他網友得知後，也紛紛回應「今天晚餐有著落」、「終於回來了！」

超商哪款飯糰最好吃？ 網狂推2口味：很常搶不到

現代人生活步調快速，因此各大超商賣的飯糰成為不少人果腹的好選擇。日前，有網友在Dcard透露，平常若想不到吃什麼時，就會到超商買飯糰填飽肚子，因此飯糰對他而言十分重要，並好奇提問「大家覺得最好吃的是哪款呢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。