以後早餐吃不到了？好市多超夯餐包停賣 內行揭密：升級版更香

好市多（Costco）商品琳瑯滿目，不少品項一賣就是好幾年，成為許多人的童年回憶。近日有消費者發文哀號，孩子從小吃到大的小餐包可能要停產了，引起熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，孩子從幼稚園吃到高中的好市多小餐包，一路從99元漲到109元、甚至到129元，即便如此他們仍吃不膩，這款餐包更是家裡每兩周去採買的主角之一，「兩個小孩聽到以後可能停產了，哀嚎不止，伴隨我家小孩成長的小餐包，有許多回憶，希望可以繼續賣」。

貼文曝光後，網友紛紛感嘆，「上次有買，沒想到竟然…」、「我家也很愛，99年開始買，女兒很喜歡，今天聽到停賣，心都涼一半了」、「我家孩子必備的早餐啊…」、「希望不要停賣，漲價也可（不要漲太多）原本就超便宜的」、「我傷心的是起士貝果也停了」。也有人推測，「餐包在日本是暢銷、大家都推薦的品項，可能台灣Costco認為不需要有這種低價商品，一樣生意很好吧」、「會再賣啦！只是準備漲價」。

另外也有網友透露，這款餐包已經進化了，「小孩會長大，餐包也要升級啊！人家已經變成『瑪斯卡邦乳酪小麵包』了」、「個人覺得『瑪斯卡邦乳酪小麵包』更好吃」、「同樣的工，只要配料加一點乳酪就可以賣翻倍的價格，當然賣利潤更高的」。