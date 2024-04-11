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好市多1「經典熟食」確定回歸！ 網嗨喊：今天晚餐有著落

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣好市多熟食部大受好評，時常人山人海。示意圖／聯合報系資料照片
台灣好市多熟食部大受好評，時常人山人海。示意圖／聯合報系資料照片

連鎖賣場好市多去年10月宣布停賣夏威夷口味披薩，讓許多會員直呼可惜，不過一名網友今（11）日逛好市多，發現該品項已經回歸販售，驚喜透露「先買個一片壓壓驚」，其他網友得知後，也紛紛回應「今天晚餐有著落」、「終於回來了！」

原PO於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多熟食部很受歡迎的夏威夷披薩回歸，單片售價60元，18吋披薩則是300元，維持原價，「雖然是惹怒義大利人的選擇，但在台灣，鳳梨披薩就是經典中的經典，這次回歸先買個一片壓壓驚」。

話題曝光後引起熱烈討論，網友們紛紛歡呼，「喔耶！」、「終於回來了，這麼簡單的口味希望不要味道不對欸」、「終於回歸了，好市多目前所有披薩口味中，就屬夏威夷最好吃了，今天晚餐有著落了」、「我不吃，家人卻很愛的選項，哈哈」；也有不少網友許願，「乳酪披薩也快點回歸」、「把起司跟總匯還給我」。

據了解，先前有網友分享客製化版本的夏威夷披薩，要求店員「不加火腿只要鳳梨」，引起許多人仿效，當時也有網友擔心「會不會PO完之後，就不能特製了」、「覺得這個服務員可能會被公司罵，或者是被同事罵，希望不要好心變壞事」，而好市多去年停賣夏威夷披薩就引發猜測，此要求可能讓店員不堪其擾導致停賣。

好市多夏威夷披薩回歸，引起熱烈討論。圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說
好市多夏威夷披薩回歸，引起熱烈討論。圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 披薩

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