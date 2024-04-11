啦啦隊超商聯名！他好奇「對非棒球迷有效嗎？」 網曝關鍵：台灣另類女團

超商常常會和不同品牌、餐廳甚至是網紅聯名推出新商品或滿額活動，吸引消費者購買。一名網友本身是個棒球迷，近日發現7-11跟啦啦隊聯名相當驚訝，以往都是和球員聯名居多，於是他好奇，對於「非棒球迷不知道有沒有效」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文，他身為棒球本質迷，以往7-11都是球員代言各種商品，近日發現居然跟啦啦隊聯名了，而且還集合了六隊女神，不禁直呼，「根本是大亂鬥，把球迷吃死死的，這麼幸福是可以的嗎？」，他也表示，買了超過100就元為了得到贈品資料夾，他也好奇，沒在看球的人是否也認為現在啦啦隊很強，「非棒球迷不知道有沒有效」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「有正妹照片在上面看起來就比較好吃」、「峮粉+1，東西都好難找，都買不到」、「正妹無國界，不會因為支持兄弟就討厭統一的啦啦隊啊」、「以前真的是球員比較多，高志綱、林岳平、陳鏞基、郭泓志印象中都有拍過小七食物的廣告，現在是啦啦隊的時代了」，原po也補充，可以直接花19元購買一個資料夾，「我8款資料夾都有了」。

有網友認為，「我爸5、60歲沒在看棒球，也能喊出林襄跟李多慧的名字」、「現在啦啦隊經濟很驚人的，去年啦啦隊的周邊、代言就超過百億了，吸金功力一流的，能請多少人就請多少人」、「啦啦隊現在算台灣另類的女團了吧」、「你不知道很多大砲哥，也是看不太懂棒球的嗎？但球隊季票永遠都搶不贏他們，哈哈」。