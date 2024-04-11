快訊

12星座如何擋「職場小人」？牡羊別當出頭鳥、天蠍要妥協、兩星座收斂鋒芒

向北漂說掰掰？南科產值勝過竹科 台南人薪資超車高雄

南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

啦啦隊超商聯名！他好奇「對非棒球迷有效嗎？」 網曝關鍵：台灣另類女團

聯合新聞網／ 綜合報導
一名棒球迷近日發現7-11跟啦啦隊聯名相當驚訝，他也好奇，對於「非棒球迷不知道有沒有效」，引發網友熱議。圖為林襄(左)及李多慧(右)。 聯合報系資料照片
一名棒球迷近日發現7-11跟啦啦隊聯名相當驚訝，他也好奇，對於「非棒球迷不知道有沒有效」，引發網友熱議。圖為林襄(左)及李多慧(右)。 聯合報系資料照片

超商常常會和不同品牌、餐廳甚至是網紅聯名推出新商品或滿額活動，吸引消費者購買。一名網友本身是個棒球迷，近日發現7-11啦啦隊聯名相當驚訝，以往都是和球員聯名居多，於是他好奇，對於「非棒球迷不知道有沒有效」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文，他身為棒球本質迷，以往7-11都是球員代言各種商品，近日發現居然跟啦啦隊聯名了，而且還集合了六隊女神，不禁直呼，「根本是大亂鬥，把球迷吃死死的，這麼幸福是可以的嗎？」，他也表示，買了超過100就元為了得到贈品資料夾，他也好奇，沒在看球的人是否也認為現在啦啦隊很強，「非棒球迷不知道有沒有效」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「有正妹照片在上面看起來就比較好吃」、「峮粉+1，東西都好難找，都買不到」、「正妹無國界，不會因為支持兄弟就討厭統一的啦啦隊啊」、「以前真的是球員比較多，高志綱、林岳平、陳鏞基、郭泓志印象中都有拍過小七食物的廣告，現在是啦啦隊的時代了」，原po也補充，可以直接花19元購買一個資料夾，「我8款資料夾都有了」。

有網友認為，「我爸5、60歲沒在看棒球，也能喊出林襄李多慧的名字」、「現在啦啦隊經濟很驚人的，去年啦啦隊的周邊、代言就超過百億了，吸金功力一流的，能請多少人就請多少人」、「啦啦隊現在算台灣另類的女團了吧」、「你不知道很多大砲哥，也是看不太懂棒球的嗎？但球隊季票永遠都搶不贏他們，哈哈」。

7-11 啦啦隊 李多慧 林襄 超商

延伸閱讀

中職／韓國傳聞跳槽小龍女讓李多慧暴富？她否認簽約金漲百倍

上帝視角曬兩粒！一粒雙胞胎姐姐不只有氣質神顏 「身材比妹妹有料」大方秀美胸

李多慧遭爆拿隊長職位威脅 林襄不捨：傷害已造成

中職／傳李多慧為了當隊長鬧解約 味全龍回應：內容非事實

相關新聞

啦啦隊超商聯名！他好奇「對非棒球迷有效嗎？」 網曝關鍵：台灣另類女團

超商常常會和不同品牌、餐廳甚至是網紅聯名推出新商品或滿額活動，吸引消費者購買。一名網友本身是個棒球迷，近日發現7-11跟啦啦隊聯名相當驚訝，以往都是和球員聯名居多，於是他好奇，對於「非棒球迷不知道有沒有效」，引起不少網友熱烈討論。

一入口就驚豔！她連2天狂買全聯1熟食「好吃到停不下來」 網驚：沒看過耶

全聯福利中心不僅販售生活雜貨，各式食材也應有盡有，是不少家庭主婦喜愛光顧的超市。近日就有網友分享，自己在全聯購入一款切好的脆皮油雞，沒想到一吃十分驚豔

期間限定！逛全聯驚見開賣「1稀有水果」內行大讚：甜又好吃

全聯有豐富的商品，各式各樣的生鮮，總是能吸引大批民眾一去再去。近期，有民眾發現有一款稀有的「寶石紅奇異果」，不同於平常的黃色、綠色奇異果，加上外包裝寫著「期間限定」，讓她抵擋不住誘惑馬上買回家，吃完心得也是讚不絕口，直呼「怎麼這麼好吃」，引起網友熱議。

好市多1物狂殺千元！他衝現場扛百公斤回家 回頭驚「賣光了」

好市多是不少人的休閒好去處，近日一名網友推薦一款「五層強化倉儲架」，產品從原價6,139元折到4,789元，狂殺了1,350元，且非常熱銷，他到現場看只剩下二組，趕緊結帳其中一組，最後要離開時發現全賣完了。貼文曝光後，引起留言區熱議。

懂得都懂！「早上6點半」打卡小北百貨 家長秒共鳴：藤條順便熱銷

許多人在上學時期，都有忘記帶東西，需要向家人求救的經驗。一名人妻今（9）日上午就在臉書社團「爆廢1公社」，分享小北百貨的打卡照片，並附上配文，「早晨6點30的小北百貨…當媽懂的都懂」，引起一票家長的共鳴。

好市多優格如何保存？她1招變冰淇淋 內行人曝：多次攪拌口感更綿密

天氣逐漸轉熱，適合吃冰的季節即將到來。一名女網友近日分享，將好市多大份量「希臘優格」做成冰淇淋的方法，不僅創新好吃，更能解決囤貨過多吃不完的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。