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懂得都懂！「早上6點半」打卡小北百貨 家長秒共鳴：藤條順便熱銷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享早上6點半在小北百貨的打卡照，讓許多家長產生共鳴。示意圖／報系資料照
一名女網友分享早上6點半在小北百貨的打卡照，讓許多家長產生共鳴。示意圖／報系資料照

許多人在上學時期，都有忘記帶東西，需要向家人求救的經驗。一名人妻今（9）日上午就在臉書社團「爆廢1公社」，分享小北百貨打卡照片，她附上配文，「早晨6點30的小北百貨…當媽懂得都懂」，引起一票家長的共鳴。

照片曝光後，有些網友困惑表示，「發生什麼事？」、「夠廢因為看無」、「我放大好幾倍在找哪裡有問題」、「可能小北離我有段路，我還真不知道」、「是要懂什麼？」、「不然真的是買東西嗎？」、「還真不懂」、「我是媽，但我不懂」，有人直言，「覺得小北沒有家樂福便利購來得好逛、好買」，不過原PO強調「重點不是逛！」

對此，有家長解釋，「小孩常常要準備東西都沒提前說，所以來不及準備，小北是24小時的，所以可以應急去買」、「快要睡覺前才說明天要帶什麼，然後當媽媽的就要去找」、「這個時候的小北，就是哆啦a夢百寶袋的概念」、「孩子讓妳措手不及的好地方」。網友們回憶，「媽媽每次都先暴走罵一頓，然後路上趕去小北買」、「聽說在去之前，10個中就有8個小孩會先被扁」、「這個時候去小北百貨的，說話都有點燒聲，全身散發著殺氣」、「留言就可以知道哪家小孩是來報恩、哪家是來討債的」、「藤條、愛的小手也順便熱銷」。

另外還有人分享，「我昨天半夜也衝去小北買尿布」、「我懂妳，晚上10點準備睡覺，才說明天要帶水彩筆」、「有一次我兒子晚上10：00才跟我說，他們班隔天要烤肉要買木炭…」、「我有過幾次去買作業簿，鉛筆」、「我的日常」；不少網友感嘆長知識了，「難怪我們區的小北開在學校附近，小孩上學就可以順便買」、「原來跟價格沒關係，是方便問題」。

小北百貨

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