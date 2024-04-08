她逛好市多驚見「1幕」嚇傻 一票人爆共鳴：有夠沒品

美式賣場好市多販售商品多元，價格優惠，受到不少台灣民眾的喜愛。不過，一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，近日她在賣場購物時，竟看見架上的巧克力被偷走好幾塊。貼文一曝光，瞬間引起網友熱議。

原PO表示，最近她到好市多購物時，發現商品架上的巧克力包裝竟出現撕開的痕跡，而裡面約有2排的巧克力不翼而飛，疑似被有心人士惡意偷走，嚇得直呼「覺得真可怕，於是我就不敢碰這些巧克力」。

商品架上巧克力包裝出現撕開的痕跡，而裡面約有2排的巧克力不翼而飛，疑似被有心人士惡意偷走。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」

貼文一出，引起網友熱烈討論，「好扯！誰這麼沒品？」、「也太垃圾了吧」、「好沒品喔」、「這個好誇張」；但也有人指出，「那個不是被偷，只是掉到盒子下了，我上次有看過」、「我一直以為就是盒子太鬆，所以掉到下面而已」。

還有不少網友分享類似經歷，「連購物車裡的保冷袋都能不見，購物車被推走拿去用，這也沒什麼好意外的」、「我上次還看到一個大媽打開小番茄偷吃，我故意在她旁邊很大聲說『哇她在試吃誒！這個可以試吃喔？』她頭都不敢轉過來，真的有夠沒品」、「我也看過好幾次了，好市多一堆商品被偷吃、偷拿已經不是一天兩天的事了」。

對此，許多會員不滿表示，「好市多想不想處理而已，多加派人員巡視，誰還會敢偷？」、「真心覺得一定要抓這些老鼠屎，繳會員費，難道是做功德？」、「好市多自己要管啦，最好是取消這種會員資格並列入終身黑名單。但以現在的好市多經營方式，有繳會員費有錢賺就好，管他會員素質跟商品品質」。