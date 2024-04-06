好市多新上架1日本飲品！老饕大讚：比代購還便宜

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美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。近日有網友分享，好市多上架一款日本進口的「無糖濃縮咖啡球」，一包有50顆，代購至少要5、600元，但好市多僅賣399，平均一杯咖啡只要8元！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多上架新品「日本無糖濃縮咖啡球」，大讚這款咖啡設計很方便，加入冷水或冰塊就是美式咖啡、加牛奶就變成拿鐵。代購一包要賣5、600元，好市多只賣399，一包有50顆，平均一杯咖啡只要8元。

好市多上架一款日本進口的「無糖濃縮咖啡球」，一包有50顆，售價399，平均一杯咖啡只要8元。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，多數網友相當興奮，紛紛表示「團購一包賣到5、600元，好市多很便宜，而且非常方便，1顆咖啡球加鮮奶和冰塊就超完美」、「居然賣了，之前都要找日本代購，加牛奶跟冰塊很棒」、「好市多終於進了，價格又便宜」、「這個很不錯，適合冰飲，稀釋後加上冰塊大概像老式餐廳飯後冰咖啡那種感覺」、「終於不用找代購買了」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「喝不習慣...怎麼才能變好喝？才泡了一個耶」、「喝起來好淡，加二顆喝還是沒感覺」、「不喜歡他的味道」。