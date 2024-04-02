好市多烤雞沒熟怎處理？有人剝掉紅色部分照吃 結果半夜狂吐

美式大賣場好市多（Costco）的烤雞價格實惠，是超高人氣的熟食商品之一。日前有一名網友發文表示，她在南崁店買的兩隻烤雞，但發現其中有一隻沒烤熟，引發網友熱議，驚呼「太噁了！」

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，她在好市多南崁店買的兩隻烤雞，就在準備午餐食用時，發現其中有一隻未熟透，於是她PO文想要提醒有買烤雞的人，要小心食用。

原PO表示，Po文的目的是要吃烤雞的人「當下」注意，因「不熟」的地方是「內部」，畢竟不是每位吃烤雞的人都會撥完整隻雞再吃。

原PO透露，發生當下有致電客服，請賣場注意這部分，因食安問題不容忽視。客服當下有說明可退貨，但舟車勞頓下，原PO拒絕，並告知會自行加熱處理，不需退費。

原PO認為買的是「熟食」，食物應該是「完熟的」，賣場必須保障購買者的健康與安全，而非賣場遇事退費後，再有後續相同事件發生，原PO指出反映問題，是要賣場更重視食安。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「現在食安有問題還這樣子亂搞」、「這也太生了吧！已經不是退不退貨，拿回家自己再補烤的問題了」、「這真的是沒熟」、「這雞生到早上可以叫我起床」、「這看起來不是肌紅蛋白或是骨髓，是真的沒熟」、「生到我都聽到咕咕咕了」。

有遇過相同情況的會員也指出「我幾個月前也是一模一樣烤雞沒熟，也是南崁店，後來打電話給客服，隔天南崁店回我帶著去退貨」、「我之前買了兩次兩次都這樣，再也不敢買了，噁心」、「這個問題之前我姐也遇過，但沒有去退貨，因為距離太遠了，只好自己用電鍋再蒸熟」、「去年在新竹店吃到類似程度，我把紅色的剝掉照吃，結果半夜狂吐」。

不過也有網友表示「沒透，就再加熱就好了，今天你去任何一家速食店也都會發生，畢竟他們烹調時都是大鍋多量煮，難免會有一些不夠熟，建議你可以去告知退換就好」、「先把熟的吃完，剩下全退」、「建議好市多增闢一個『補烤區』」。