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抹茶控必嚐全家2商品！一票人直呼開外掛：口感豐富 加熱更好

聯合新聞網／ 綜合報導
全家便利商店3月6日起陸續推出多款抹茶風味甜點及烘焙麵包，不少網友大讚其中2款商品，直呼第一次吃就被驚豔到。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月6日起陸續推出多款抹茶風味甜點及烘焙麵包，不少網友大讚其中2款商品，直呼第一次吃就被驚豔到。圖／全家便利商店提供

全家3月推出抹茶季系列商品，從霜淇淋、麵包到各樣甜點，共13款品項讓不少抹茶控聞香嚐鮮。就有網友大推「2款甜點」，直呼吃一次就被驚豔到，更大讚是本系列最好吃商品。

原PO在Facebook社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，全家抹茶季商品「白玉抹茶杯」令她十分驚豔，直呼「全家這次真的開外掛，第一次吃抹茶杯就被驚豔到」。她指出，這款白玉抹茶杯多層次的口感很豐富，且抹茶本身不會太甜，摻雜適當的苦味，「個人覺得生巧克力最好吃」。

不少人也紛紛回應，「這次我也最愛這款」、「真的好好吃，而且他那個抹茶巧克力很厲害」、「真的超好吃，我也好喜歡」、「配料都很好吃，白玉沒有之前出的三色糰子那麼硬，QQ的，抹茶生巧也滿香的，抹茶奶油和蛋糕很搭，算這檔期我可能會回購的商品，其他都是吃過就好」。

另外，也有網友分享另一款全家抹茶季商品「濃抹茶麻吉麵包」，大讚真的太好吃，更形容「抹茶醬微波後直接爆漿，完全不會死甜，有微微的抹茶苦味，是屬於大人口味，請務必要加熱吃」。這款商品也讓許多愛好者狂讚，「這是這一系列我覺得最好吃的」、「本次最好吃的商品」、「非常美味，不會太甜」。

全家抹茶系列商品「白玉抹茶杯」售價59元、「濃抹茶麻吉麵包」售價39元。圖／擷自全家官網
全家抹茶系列商品「白玉抹茶杯」售價59元、「濃抹茶麻吉麵包」售價39元。圖／擷自全家官網

根據全家官網商品介紹，「白玉抹茶杯」售價59元，以抹茶慕斯搭配濃郁紅豆粒與白玉，放上一整顆抹茶生巧克力，展現抹茶多層次風味。根據網友分享情報，全家甜點現在有折扣，兩樣商品69折，一杯直接變40元；「濃抹茶麻吉麵包」售價39元，內含麻糬、抹茶巧克力醬，茶香濃郁不膩口，加熱後更美味。

全家便利商店 甜點

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