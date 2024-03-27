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他讚全家咖啡1設計不滲漏 用折扣便宜好喝：根本是超商龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友大讚全家咖啡價格實惠又好喝。圖為「泰式綠奶茶」、「泰式厚椰拿鐵」、「泰式厚椰可可」。示意圖／全家便利商店提供
一名網友大讚全家咖啡價格實惠又好喝。圖為「泰式綠奶茶」、「泰式厚椰拿鐵」、「泰式厚椰可可」。示意圖／全家便利商店提供

很多人在上班前，會買一杯超商咖啡享用，提振一天的精神。日前有網友大讚，全家咖啡根本是「超商龍頭」，封膜包裝讓咖啡不會滲漏，而且換算下來一杯美式才20元，讓他直呼「真的很讚耶」。

一名網友在PTT分享，他發現全家的咖啡已經變成「超商龍頭」，因為他們的咖啡不太會偏苦，口感滑順好喝，而且包裝也改採封膜設計，讓咖啡不會滲漏。再加上用折扣優惠，一杯拿鐵換算只要30元左右，美式咖啡大概也只要20元，讓原PO直呼「根本沒得要求了，有沒有全家咖啡真的很讚的卦？」

對此，不少人大讚「認同，全家的咖啡真的比較有味道」、「最近全家給的取貨優惠價很不錯，小杯拿鐵只要15元」、「可以在網路上找多杯優惠，用自帶杯算起來超便宜」、「真的很讚，我每次過年都要補貨咖啡券」、「我也喜歡喝全家」、「我也是用全家寄杯」、「全家比較好喝沒錯」、「全家優惠比較多，我也常買」、「全家拿鐵我覺得好喝排行是：厚椰>單品>特濃>經典」、「全家就是咖啡跟麵包很讚」、「昨天發現全家的精品咖啡真的不錯耶，整個風味提升，錢花得很值得」、「每個月1號必買，買3送3大杯特濃美式」。

但也有網友看法不一「我每喝全家必拉肚子」、「我覺得伯朗咖啡比較好喝」、「用塑膠封膜不是很不環保嗎？」、「我覺得全家的熱咖啡有塑膠味」、「你的不錯是指價格便宜，但對有在研究咖啡的人來說，可能免費的都不願意喝」。

全家便利商店 咖啡 超商

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