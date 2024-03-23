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全聯日本巧克力買一送一！內行人曝「每年僅一檔促銷」 網友狂掃貨

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片

全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。對此，一名網友分享，近期全聯正在特價一款熱門的日本巧克力，原價139元，正在做買一送一的促銷活動，等於一包只要70元！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「全聯冬之戀可可買1送1」為題，指出近期發現全聯正在特價「冬之戀巧克力」，原價1包139元，現在買一送一，一包只要70元，平均一顆巧克力大約2元，非常便宜。

一名網友分享，全聯正在特價「冬之戀巧克力」，原價1包139元，現在買一送一，一包只要70元，平均一顆巧克力大約2元，非常便宜。圖/取自PTT@asidy
一名網友分享，全聯正在特價「冬之戀巧克力」，原價1包139元，現在買一送一，一包只要70元，平均一顆巧克力大約2元，非常便宜。圖/取自PTT@asidy

貼文一出後，不少網友大讚這款巧克力好吃，紛紛表示「這個真的好好吃，去好市多都會買大盒的，有3個口味吃得很滿足」、「去年特價買了8包，每次打開都一下就秒殺」、「感謝分享，剛撿了2組」、「謝謝資訊，馬上買了6包」、「又要補貨了」、「想減肥了，卻看到這篇……我的意志力瞬間崩潰」。

此外，還有內行人說明，這款冬之戀巧克力每年都會有一次買一送一的促銷折扣，表示「這款巧克力每年都會有一次買1送1活動，架上商品很快就被掃光，如果沒看到可以跟店員訂貨，到了再去店裡拿」。

可可 巧克力 折扣 日本

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