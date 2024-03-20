買不過癮！好市多出現日本「這甜點」 他直呼每次都被搶光

大家知道雪酥是什麼嗎？一名網友在逛好市多驚喜發現，賣場竟然出現日本的哈根達斯雪酥了！

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，在日常補貨驚喜發現，好市多竟然開始賣日本的哈根達斯雪酥，感嘆「終於可以一次大量囤貨了」。

原PO強調，現在賣的是特濃焦糖口味，也期待之後有更多口味可以進駐，私心敲碗草莓系列的雪酥，而且超商的雪酥每次都很快被搶光，直呼「根本買不過癮」。

貼文一出，立刻引發網友討論，「超好吃」、「所以雪酥是啥？跟冰棒差不多嗎？」、「這個好吃，推推」、「我去日本每天都買這個，超好吃」、「日本的哈根達斯雪酥真的很好吃」。

不過，也有品嘗過的網友覺得太甜，「好吃，但很甜」、「雪酥超好吃，但焦糖的覺得太甜」、「應該...超甜吧」。此外，也有網友分享自身口感，「雪酥口感真的很脆，冰過也一樣脆真的很神奇」、「焦糖的非常好吃！」。