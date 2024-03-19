別當冤大頭！「結帳金額和標價不同」他氣炸 網教戰：別傻傻認賠

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聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

消費者購物結帳時，應留意商品標價售價是否一致，尤其針對促銷商品或折價品，可能因收銀機資訊未即時更新而產生價格不一的情況。日前有一名網友發文抱怨，他表示到超市購物，結帳時發生標價與結帳金額不符之爭議，意外掀網友論戰。

有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文抱怨，他表示買了一肚子的氣，貨架上面明明標價是69元，但結帳時卻變成79元，讓他難以接受。

原PO指出，店員一直告訴他說是貨架上的標價尚未更改，但是收銀檯的系統已經改過價格了。原PO不滿表示「所以消費者買東西都是碰運氣的猜猜看上面的價格僅供參考」這樣嗎？

貼文一出，引來網友熱議，多數人認為「誰管你系統怎樣，標價多少就是賣多少」、「你可以說你不要了，不要買」、「可以不要買啊，店內標價是人工換的，結帳的是電腦，偶爾會出錯也不奇怪」、「像這種的，我都直接這樣商品不買了」、「當下可選擇不購買，為何花錢還要受氣呢？」、「我也常遇到這事，我就説那我不要了」、「可以不買呀，生什麼氣呢？消費而已，你情我願不要為難彼此」、「我都直接說退掉，不要彼此為難」。

有同樣經驗的網友，看了則表示「我也遇過，但有退錢」、「遇過+1」、「我有遇過，現場改結標示價格給我」、「我也遇過這種情形，但店員幫我結架上標價喔」、「我遇過，但我家這的店員都直接拿現金退差價給我耶」、「我有遇過這樣的情形，但當時店員是用我看到的價格」。

也有網友指出「我會善意提醒員工，記得要修改標價」、「商品真的是太多，輪流的特價品也多，常常會改價忘了改標牌，所以買家要特別注意，不要買太多商品才好計算總額，或是結帳時要注意刷價時跳出的單價」。

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