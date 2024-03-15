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好市多「1款豪華玩具組」大砍價！架上全掃空 早買民眾嘆：想集體退貨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，好市多一款卡通玩具豪華組大特價，只要不到1千元就能入手。圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說 Cindy Su」
一名網友分享，好市多一款卡通玩具豪華組大特價，只要不到1千元就能入手。圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說 Cindy Su

好市多經常有商品的限時優惠特價，讓不少會員爭先前往搶購一空，近日一名網友就分享，原價將近2千元的卡通《妙妙犬布麗》豪華玩具組，折價完竟然不到1千元就能入手，十分便宜，引起網友熱烈討論，許多以原價早買的人紛紛扼腕直呼「當初買的人真的是很想退貨」。

原PO在Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，昨日剛好到好市多採買補貨，逛到玩具區時卻意外發現，一款卡通《妙妙犬布麗》的豪華玩具組竟然在特價，「這玩具折價很多耶」。原價1839元的玩具，折價完只要939元就能帶回家，幾乎接近原本的半價，且內附玩具配件共40件組，真的非常划算。

貼文引發網友熱烈討論，直呼這組套裝玩具內附40件組，價格卻不到1千元，實在太便宜，「天啊好划算，我買那台車就快1千了」、「我一年前買的，不含人物就破1500元了，看到這個價錢真想哭」、「我房子就買1200元，它這是還有含前面車子道具嗎」、「房子加人偶溜滑梯鞦韆組就花了1599元，早買的人真是槌心肝」、「我就是買在高點的人，想哭」、「可以集體去退貨嗎，這價差怎麼可以這樣離譜」。

也有不少人透露，這款卡通玩具太夯，想買卻常常缺貨買不到，跪求網友幫代購，「有人能代購嗎」、「原價跑了兩間還買不到缺貨，好想買，誰可以幫我代購？女兒很喜歡」、「有人可以幫忙買嗎？女兒超喜歡賓果跟布莉」。

好市多

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