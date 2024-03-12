難以下嚥！好市多義大利「國民甜點」慘遭退貨 網搖頭：它就是這樣

美式大賣場好市多（Costco）商品多樣化，又不定時推出新產品。日前有一名好市多會員發文表示，看到架上新出一款義大利水果麵包，好奇買回家試吃，但覺得難以下嚥就退貨了。引發其它會員們的熱議。

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，她最近在好市多新莊店，看到新進口了一款潘納多妮檸檬皮口味的義大利水果麵包，每個500公克才349元價格實惠，在好奇心驅使與「義大利原裝」文字廣告宣傳的誘惑下買回家試吃。

當她解開漂亮的包裝後，看到它是用高磅數的塑膠包裝，覺得應該保鮮上有做足功夫，開封後聞了聞，香氣飽滿風味熟成也足夠，可是吃起來組織乾澀，內餡又有點厚重的濕潤感，像麵包沒烤熟似的，需搭配著糖漬檸檬皮才能勉強入口，覺得口感不太行。

原PO想畢竟是大量生產的食品又經過長途運輸，且保存期拉得太長，照片顯示為2/27購買開箱，包裝上標註尚可放至同年7/7，但嚐了幾口，覺得難以下嚥就退貨了，提供給其他好奇想嘗鮮的會員參考。

貼文一出迅速引起熱烈討論，多數會員認為「這種麵包本來就是這樣，雖然退貨是權利，但因為這種理由，我也不好意思多說什麼」、「這種麵包是節慶麵包，特別製作可以保存比較久，口感外乾內軟黏本來就是它的特色，有介於蛋糕跟麵包之間說不出的口感」、「這種麵包就是這樣子，對老外而言有點像我們過年時吃的年糕，沒有特別好吃(甚至很多歐美人也覺得它不好吃)，平時也不會有人吃，但是過特定節日時沒有它就覺得少了什麼」、「聖誕麵包本來就是要久放，等待裡面酒漬果乾釋放風味後再吃，雖然還是覺得怪，但這就是國外應景吃的年節食品」。

嚐過這款麵包的會員指出「Panettone的口感就是這樣，在歐陸氣候甚至可以放超過一年。180度烤個5分鐘後，更能散發濃濃蛋香味，口感也較酥脆，我個人是很喜歡」、「因為來自歐洲的朋友大力推薦，我在國外吃過，結論是還好。只是我個人不會以難吃當成退貨的理由」。

也有其它會員解釋「看起來就是檸檬醬的內餡而非沒烤熟」、「它保存期限可以那麼久，上網查好像是製作過程跟酵母菌的關係」、「這麵包的特色就是放置時間不同，味道會隨著變化」。

還有不少網友直言「用日式台式麵包的標準評斷歐洲麵包？」、「呃，本來就這樣才好吃」、「這種水果麵包本來就是這種口感及口味啊！為什麼要以個人喜好作為退貨理由啊」、「退的理直氣壯，我也是醉了，那我買蛋糕吃了一半覺得太甜，我也拿去退好了，傻眼的退貨觀念」。

不過也有網友表示「哇，好險有人公開試吃口感，好幾次都很想買這蛋糕，但是看期效可以放很久也是我很猶豫要不要購買的地方」、「感謝樓主開箱文，讓我們可以避雷」。

據說，Panettone誕生於十四、五世紀，傳說一位叫Toni的義大利男子，為追求麵包師傅的女兒，創作了一款含有糖漬水果的麵包。故事最後Toni抱得美人歸，麵包還以他的名字 Pan del Ton(Toni的麵包)來命名，之後成為義大利的「國民甜點」，蜚聲國際。