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她怨好市多1蔬菜「名不符實」 網曝嚐過體驗：留下人生陰影

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
好市多示意圖。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

大賣場提供許多日常生活用品，當中也包括生鮮蔬果，許多婆婆媽媽都會選擇到大賣場採購。有一名女網友在美式大賣場好市多買了一款蔬菜叫「甜菠菜」，以為吃起來會很甜，沒想到卻很苦，讓她完全吃不下去。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享自己買回來的「甜菠菜」，她炒了一盤上桌品嚐，沒想到以為叫甜菠菜應該會很鮮甜，吃了後卻一點也不甜，哭笑不得地說「苦苦的會咬嘴巴，不好吃」。原PO說只煮了一半，因為不好吃最後只好倒廚餘桶，另一半還沒煮的打算給朋友嘗試一下。

不少嚐過的人也不愛，「以前買過一次，沒有第二次了」、「甜菠菜超難吃」、「我第一次買，今天終於很艱難的把它吃完，纖維很硬、不甜，還是傳統菠菜好吃」、「我也覺得不能接受，吃了好澀，喉嚨不舒服」、「買過一次，以為就是普通的蔬菜，加到小火鍋裡⋯結果整鍋味道都變調，還飄出恐怖的氣味，一口都沒辦法吃，全部倒掉，現在想起來還會發抖，然後留下了人生的陰影」。

但也有愛好者分享料理方式，「汆燙後倒一些芝麻醬」、「拿來汆燙後打綠拿鐵，還蠻好喝的」、「炒蛋也好吃」、「它草酸含量較高，建議像菠菜一樣，先汆燙過後再做其他方式調理，吃起來才不會嘴巴澀澀的。我燙過後直接拌一點香油、醬油等，吃起來不會苦呀」、「我用燙的。淋蔥酥油與醬油蠻好吃的啊」、「放多一點油下去炒，最後熗白葡萄酒，非常好吃」。

好市多

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