吃過才知差別！他大推台灣藍莓「一吃愛上」 一票人點頭：有高雅香氣

3、4月是台灣藍莓的產季高峰，一名網友就分享，近日在超商買了一盒台灣在地「藍莓」，意外發現很好吃，與平常吃到的藍莓相比完全是不同等級。貼文一出，一票網友也紛紛大讚超好吃，「一吃就愛上」、「吃過才知道什麼是差別」。

原PO在Facebook社團「全家便利商店/7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，近日在全家超商買了一盒台灣在地「山丘藍」藍莓，雖然價錢不便宜，嚐鮮價一盒109元，「但不得不說這個真的超好吃，雖然也有酸的，但整體有脆度、比較甜，而且吃過之後，如果吃到一般的藍莓瞬間就會比較出差異」，推薦網友可以買來吃看看。

貼文引發網友討論，「去年吃過就愛上」、「味道真的完全不一樣，超好吃」、「山丘藍的藍莓真的超好吃，吃過他們的會覺得其他的藍莓到底是什麼鬼東西」、「真的好吃，吃過才知道什麼是差別了」、「有一種很難形容，覺得很高雅的香氣」、「雖然好吃，但價格也高」、「這個真的很推薦，好吃又大顆」、「小孩原本不喜歡吃藍莓，吃過這個一直回購」、「買六盒回家，家人不到兩天就吃光光了，推」。

「山丘藍」藍莓目前在7-11、全家便利商店及各大賣場都買得到，全家3月5日起，更全店實體開賣「山丘藍」台灣藍莓，一盒原價129元，目前嚐鮮價特價109元。此外，也有網友透露，4月全家將接續推出「山丘藍台灣藍莓」口味霜淇淋，讓不少人直呼超期待。