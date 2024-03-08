好市多新麵包獲好評「吃了停不下來」 老饕讚：會一個接一個

美式大賣場好市多（Costco）的商品種類非常多樣化，價格也很實惠，常常吸引不少民眾前往挖寶消費。有網友日前在好市多看到一款新麵包，買回家後相當驚艷「吃了停不下來」。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，好市多的麵包區陳列了一整排的新品「迷你綜合奶油酥」，一盒裡面有24個，分別為巧克力和葡萄乾雙口味，金黃色的外觀也讓人看了垂涎欲滴。原PO也分享品嚐過後的口感，「這看起來很好好吃呀，烤一烤再吃會停不下來」。

原PO在好市多發現新款麵包「迷你綜合奶油酥」。 圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

貼文引起不少討論，有人想要買回家當早餐，品嚐過的人也大讚「這個好吃，就算沒加熱也好吃，但熱量好邪惡啊」、「真的會一個接著一個」、「超好吃，會狂吃」；還沒嚐鮮過的網友也很有興趣，「我要吃這個」、「感覺評價不錯」，不過也有人笑說「長得好像樹懶，我不敢吃」。