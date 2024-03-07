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和銅板一樣大！她分享1品種棗子讚「超好吃」 老饕認同：懂吃

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在臉書分享好吃的「珍珠棗」。 圖擷自臉書「家常菜」
原PO在臉書分享好吃的「珍珠棗」。 圖擷自臉書「家常菜」

台灣不僅是美食王國，也是水果王國，各式各樣本土、進口的水果，在台灣幾乎都看得到。有一名女網友分享自己買到的一袋棗子，體積比一般常見的棗子小了許多，但卻非常好吃，不少老饕也大讚「懂吃」。

這名女網友在臉書「家常菜」PO出一張照片，只見桌上一袋棗子表皮十分光滑，翠綠色的色澤看起來相當可口，體積則十分迷你，原PO還在上面放了一枚50元硬幣做比對，她說這是市場很難買到的「珍珠棗」，也是全台灣最好吃的棗子。

照片引起不少討論，「原來是珍珠棗，我還以為是還沒長大的棗子，想說應該又酸又澀！那天吃覺得很意外，超甜超脆汁也多」、「從沒吃過這個品種」、「原來啊，上星期在熱博（屏東熱帶農業博覽會）看到有人買，才想說這麼小顆為甚麼要買？」、「原來這叫珍珠棗，我還以為只是小品種好吃的棗」、「我媽說這是『古早的棗子』，超甜」。

還有不少內行的老饕也說「這種最薄皮也最好吃，懂吃！我都買不到」、「這種超甜超嫩，還好有屏東哥哥在種，我才吃得到」、「這個真的好吃，皮薄，又脆又甜」、「珠仔棗子！自家種的棗子也會有，皮薄肉質細膩，老饕最愛」、「古早味的小小珍珠棗子，甜又嫩，懂吃的人真的不多」、「賣相差，但真正甜好吃」、「市場都稱『珠啊』，有些農人都留著自己吃（皮薄好咬又甜）」。

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