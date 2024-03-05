快訊

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

等不到道歉…陸方家屬失望返陸 團長李朝暉：後果由民進黨當局負責

想換錢…千元鈔買10元飲料會被討厭？店員曝1情況才拒絕：超商非銀行

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇發問，「拿千元鈔到超商買10元飲料把錢找開，店員會不會覺很麻煩？」釣出許多店員現身吐心聲。圖為超商示意圖，非當事人。 聯合報系資料照
一名網友好奇發問，「拿千元鈔到超商買10元飲料把錢找開，店員會不會覺很麻煩？」釣出許多店員現身吐心聲。圖為超商示意圖，非當事人。 聯合報系資料照

台灣超商林立，十分方便，不過有一名網友表示，他常常為了換百鈔，到超商買10元飲料，但又擔心這樣很討人厭，好奇發問「拿千元鈔買東西把錢找開，店員會不會覺得很麻煩？」貼文釣出許多店員心聲，透露其實只要有消費都沒關係，但很討厭直接說要換鈔的客人，「超商不是銀行」。

原PO近日在Threads上發文表示，他每次發現錢包裡沒百鈔，都會拿千元鈔去超商，買一瓶10元飲料把錢找開，但又覺得這樣好像很討人厭，很麻煩店員，所以結帳時會偷偷把百鈔擋住，或假裝自己沒有百鈔了，「想知道超商店員會不會覺得，客人拿千鈔買東西把錢找開很麻煩？」

文章一出，吸引許多超商店員回應，「不能不收，店家不能拒絕任何國定貨幣」、「有買東西都還好」、「相較於取貨找包裹地獄，千鈔找零這件事真的一點都不麻煩」、「是不會麻煩，只是我們還要跑到別的地方換錢，但這似乎也變成工作內容之一」、「我們規定節假日不能換錢給客人，我都叫客人買瓶麥香，你有買東西我就要幫你結，這樣不會違反規則」。

還有店員表示，雖然超商全年無休很方便，但不是銀行，「買東西不會，直接來換錢的就會拒絕」、「我是賣東西的又不是銀行，為什麼換錢這麼理所當然」、「其實不要假日跟連假來換就好，我們也是需要去銀行或郵局換零錢的，超商不是銀行，平日怎麼換都無所謂」。

Threads 換鈔 超商

延伸閱讀

女大生搭高鐵睡著！全程枕鄰座男肩膀 超甜後續引網喊：你不脫單誰脫單？

新鍋內貼紙怎麼撕？她弄半小時殘膠黏緊緊 網曝1妙招輕鬆除乾淨

停車繳費人龍長！她見「一台沒人排」衝了遭罵 網解析規則：就妳聰明

赴日刷卡別踩「1陷阱」！達人提醒：最多恐加收15%手續費

相關新聞

想換錢…千元鈔買10元飲料會被討厭？店員曝1情況才拒絕：超商非銀行

台灣超商林立，十分方便，不過有一名網友表示，他常常為了換百鈔，到超商買10元飲料，但又擔心這樣很討人厭，好奇發問「拿千元鈔買東西把錢找開，店員會不會覺得很麻煩？」貼文釣出許多店員心聲，透露其實只要有消費都沒關係，但很討厭直接說要換鈔的客人，「超商不是銀行」。

好市多「1咖啡」悄悄上架！內行狂讚「史上最好喝」：看到就要囤

好市多的粉絲眾多，主要是賣場常有優惠，又不定時推出新產品，總是讓人想一去再去。最近有網友發現，近幾年有一款相當受歡迎的「冷泡咖啡」，又悄悄的上架了，不少人大讚這款真的好喝又方便，但是卻也出現另一派聲音，認為「有種菸味融合感」，引發熱議。

大推飯店1備品！她回家秒下單30個 網全爆共鳴：真的好用

你住飯店退房時，會把備品帶走嗎？一名網友分享，自己每次住飯店，最喜歡的飯店備品就是折疊梳，好用到甚至會一次購買數十支，她也貼出自己的下單截圖。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

好市多1新品「上架秒掃空」！她買到現做一吃愛上 老饕也激推

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人的喜愛。近日，好市多推出新品「綜合三明治」，不少人抱怨商品一上架就被掃空。對此，一名網友指出，自己也跟工作人員點了2盒，因為是現做，等了一段時間才拿到，回家和家人分享後，大讚3種口味都好吃！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

超商「清腸胃神器」回歸！這款飲品喝完必排 網大推：通體舒暢

許多人生活壓力大，常有便秘的困擾，近日就有一名女網友透露，全家便利商店的「玫瑰蜂蜜水」回來了，具有非常強大的排便效果，引起網友熱議。不少喝過的人也大推，直呼真的是「清腸胃神器」，喝完通體舒暢。

美味醃醬多年當醬油沾！他崩潰問「會死嗎？」 網全笑：人體實驗有了

知名美式賣場好市多販售的商品種類豐富，成為許多家庭的購物天堂。有網友分享，自己回購一款韓式醬料好幾年了，每次都當成醬油用，但是仔細看標示才發現是「醃烤肉醬」，因此崩潰問「吃那麼多年我會不會死掉？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。