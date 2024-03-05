想換錢…千元鈔買10元飲料會被討厭？店員曝1情況才拒絕：超商非銀行

台灣超商林立，十分方便，不過有一名網友表示，他常常為了換百鈔，到超商買10元飲料，但又擔心這樣很討人厭，好奇發問「拿千元鈔買東西把錢找開，店員會不會覺得很麻煩？」貼文釣出許多店員心聲，透露其實只要有消費都沒關係，但很討厭直接說要換鈔的客人，「超商不是銀行」。

原PO近日在Threads上發文表示，他每次發現錢包裡沒百鈔，都會拿千元鈔去超商，買一瓶10元飲料把錢找開，但又覺得這樣好像很討人厭，很麻煩店員，所以結帳時會偷偷把百鈔擋住，或假裝自己沒有百鈔了，「想知道超商店員會不會覺得，客人拿千鈔買東西把錢找開很麻煩？」

文章一出，吸引許多超商店員回應，「不能不收，店家不能拒絕任何國定貨幣」、「有買東西都還好」、「相較於取貨找包裹地獄，千鈔找零這件事真的一點都不麻煩」、「是不會麻煩，只是我們還要跑到別的地方換錢，但這似乎也變成工作內容之一」、「我們規定節假日不能換錢給客人，我都叫客人買瓶麥香，你有買東西我就要幫你結，這樣不會違反規則」。

還有店員表示，雖然超商全年無休很方便，但不是銀行，「買東西不會，直接來換錢的就會拒絕」、「我是賣東西的又不是銀行，為什麼換錢這麼理所當然」、「其實不要假日跟連假來換就好，我們也是需要去銀行或郵局換零錢的，超商不是銀行，平日怎麼換都無所謂」。