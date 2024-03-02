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大推飯店1備品！她回家秒下單30個 網全爆共鳴：真的好用

聯合新聞網／ 綜合報導
你住飯店退房時，會把備品帶走嗎？示意圖/Ingimage
你住飯店退房時，會把備品帶走嗎？示意圖/Ingimage

你住飯店退房時，會把備品帶走嗎？一名網友分享，自己每次住飯店，最喜歡的飯店備品就是折疊梳，好用到甚至會一次購買數十支，她也貼出自己的下單截圖。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一張購物明細，內容是在網購平台買了一支要價僅5元的「透明袋裝雙折梳」，不過買的不是一支，而是三十支，她也好奇發問「讓我看看有誰跟我幹過一樣的事」。

貼文一出後，不少網友也貼出自己的購物清單，紛紛表示「原來不是只有我」、「甚至是同一個賣家」、「這種梳子真的很好用…我甚至到現在還會買」、「原本以為買20隻已經很瘋了」、「你要嗎我還有100隻」、「女生的梳子真的會用一用直接消失，但你們一次買超多好猛」、「我的也常常用一用消失了，我還以為只有我，大家都好可愛哈哈哈」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，紛紛回應「我男友出國去玩，帶回來的伴手禮是兩支飯店梳子，他說感覺我會用到」、「我男友直接爆買100支梳子給我，用到現在2年還沒用完，但持續減少中，因為我還是會繼續弄不見」、「每次去飯店什麼都可以不拿，這種梳子一定要拿，現在我每個包包都各放一個備用，廁所也放幾個以防萬一」。

網購 飯店

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