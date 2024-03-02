好市多1新品「上架秒掃空」！她買到現做一吃愛上 老饕也激推

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人的喜愛。近日，好市多推出新品「綜合三明治」，不少人抱怨商品一上架就被掃空。對此，一名網友指出，自己也跟工作人員點了2盒，因為是現做，等了一段時間才拿到，回家和家人分享後，大讚3種口味都好吃！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近日逛好市多看到一名阿伯在等現做新品「綜合三明治」，自己也向工作人員點了2盒，據說商品每次一上架就馬上被掃空，相當受歡迎。

這名網友進一步說明，因為三明治是現做，等了一段時間才拿到，回家和家人分享後，大讚雞肉、蛋沙拉、起司火腿3種口味都好吃，切的大小也剛好，非常好入口，坦言下次有看到，還是會回購！

這名網友大讚雞肉、蛋沙拉、起司火腿3種口味都好吃，切的大小也剛好，非常好入口。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，不少網友被燒到，紛紛大讚「這個料看起來很滿，很讚欸」、「我最愛蛋沙拉口味，非常好吃」、「現做很加分！很值得等待，吐司濕掉就不好賣了」、「現做的吐司就不會有濕氣，也很值得欸」、「當早餐吃很方便」、「看起來真的不錯吃」、「好想吃！去兩次都沒看到」、「CP值很高，好吃又方便」、「雖然不便宜，可是比起早餐店還是可以的，孩子們上學早餐的小確幸，連吃三天也不膩」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛表示「火腿有點太鹹」、「火腿的超鹹」、「吃過，味道還好，不是值得排隊的那一種」、「好貴，一公斤380元的三明治」、「這售價有點可觀，一共4-5份完整夾料吐司的份量，一份要價95元」、「過一陣子就一堆沒人買」、「看起來不怎麼好吃」。