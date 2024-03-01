超商「清腸胃神器」回歸！這款飲品喝完必排 網大推：通體舒暢
許多人生活壓力大，常有便秘的困擾，近日就有一名女網友透露，全家便利商店的「玫瑰蜂蜜水」回來了，具有非常強大的排便效果，引起網友熱議。不少喝過的人也大推，直呼真的是「清腸胃神器」，喝完通體舒暢。
原PO在Facebook社團「全家便利商店/7-11 超商新品&好物分享區」發文指出，她去年聽朋友說這罐喝完排便很有感，但當時缺貨買不到，近日意外發現玫瑰蜂蜜水回來了，馬上買來喝看看，喝起來有淡淡玫瑰香氣，調和一點蜂蜜的甜香，滿順口的，「喝完兩小時跑去蹲廁所，還真的很順啊⋯⋯心情都美麗起來了」。
討論區許多網友紛紛表示，「清腸胃神器」、「喝完大便都有玫瑰味」、「真的強爆，尤其是早上空腹一口喝完」、「好喝，但我喝了離不開馬桶」、「今天去全家買來試，三個小時後驗證了」、「去年就是因為喝完通體舒暢，結果賣到缺貨」。有網友說明，玫瑰花茶都會有通便效果，蜂蜜也會潤腸、消脹氣，但建議腸胃不好的人要謹慎購買，免得狂拉肚子。
不少愛好者補充，玫瑰蜂蜜水搭配每朝健康一起喝效果更好，「套無糖茶或每朝健康，會十分舒暢」、「可以套每朝喝，便秘都好了」、「加每朝一比一喝效果不錯」、「每朝也有腸胃改善功能，剛好也能沖淡一些甜味」。不過也有人表示，喝完覺得沒什麼用，「非常無感，看到推薦說會拉肚子才去買的，還是繼續買早餐店奶茶比較有效」、「早餐店奶茶就有這功效了，還更便宜」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言