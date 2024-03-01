超商「清腸胃神器」回歸！這款飲品喝完必排 網大推：通體舒暢

許多人生活壓力大，常有便秘的困擾，近日就有一名女網友透露，全家便利商店的「玫瑰蜂蜜水」回來了，具有非常強大的排便效果，引起網友熱議。不少喝過的人也大推，直呼真的是「清腸胃神器」，喝完通體舒暢。

原PO在Facebook社團「全家便利商店/7-11 超商新品&好物分享區」發文指出，她去年聽朋友說這罐喝完排便很有感，但當時缺貨買不到，近日意外發現玫瑰蜂蜜水回來了，馬上買來喝看看，喝起來有淡淡玫瑰香氣，調和一點蜂蜜的甜香，滿順口的，「喝完兩小時跑去蹲廁所，還真的很順啊⋯⋯心情都美麗起來了」。

討論區許多網友紛紛表示，「清腸胃神器」、「喝完大便都有玫瑰味」、「真的強爆，尤其是早上空腹一口喝完」、「好喝，但我喝了離不開馬桶」、「今天去全家買來試，三個小時後驗證了」、「去年就是因為喝完通體舒暢，結果賣到缺貨」。有網友說明，玫瑰花茶都會有通便效果，蜂蜜也會潤腸、消脹氣，但建議腸胃不好的人要謹慎購買，免得狂拉肚子。

不少愛好者補充，玫瑰蜂蜜水搭配每朝健康一起喝效果更好，「套無糖茶或每朝健康，會十分舒暢」、「可以套每朝喝，便秘都好了」、「加每朝一比一喝效果不錯」、「每朝也有腸胃改善功能，剛好也能沖淡一些甜味」。不過也有人表示，喝完覺得沒什麼用，「非常無感，看到推薦說會拉肚子才去買的，還是繼續買早餐店奶茶比較有效」、「早餐店奶茶就有這功效了，還更便宜」。