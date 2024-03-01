快訊

涉嫌損毀諾魯國旗！台灣替代役男遭羈押無法撤離 外交部發聲了

「早8」走入歷史！這所大學宣布第一堂課上午9點開始 下學期就實施

超商「清腸胃神器」回歸！這款飲品喝完必排 網大推：通體舒暢

聯合新聞網／ 綜合報導
全家便利商店「玫瑰蜂蜜水」回歸，不少網友大推喝完排便超順暢。示意圖／ingimage
全家便利商店「玫瑰蜂蜜水」回歸，不少網友大推喝完排便超順暢。示意圖／ingimage

許多人生活壓力大，常有便秘的困擾，近日就有一名女網友透露，全家便利商店的「玫瑰蜂蜜水」回來了，具有非常強大的排便效果，引起網友熱議。不少喝過的人也大推，直呼真的是「清腸胃神器」，喝完通體舒暢。

原PO在Facebook社團「全家便利商店/7-11 超商新品&好物分享區」發文指出，她去年聽朋友說這罐喝完排便很有感，但當時缺貨買不到，近日意外發現玫瑰蜂蜜水回來了，馬上買來喝看看，喝起來有淡淡玫瑰香氣，調和一點蜂蜜的甜香，滿順口的，「喝完兩小時跑去蹲廁所，還真的很順啊⋯⋯心情都美麗起來了」。

討論區許多網友紛紛表示，「清腸胃神器」、「喝完大便都有玫瑰味」、「真的強爆，尤其是早上空腹一口喝完」、「好喝，但我喝了離不開馬桶」、「今天去全家買來試，三個小時後驗證了」、「去年就是因為喝完通體舒暢，結果賣到缺貨」。有網友說明，玫瑰花茶都會有通便效果，蜂蜜也會潤腸、消脹氣，但建議腸胃不好的人要謹慎購買，免得狂拉肚子。

不少愛好者補充，玫瑰蜂蜜水搭配每朝健康一起喝效果更好，「套無糖茶或每朝健康，會十分舒暢」、「可以套每朝喝，便秘都好了」、「加每朝一比一喝效果不錯」、「每朝也有腸胃改善功能，剛好也能沖淡一些甜味」。不過也有人表示，喝完覺得沒什麼用，「非常無感，看到推薦說會拉肚子才去買的，還是繼續買早餐店奶茶比較有效」、「早餐店奶茶就有這功效了，還更便宜」。

超商

延伸閱讀

小一弟數學題「6+6=12」被打X！高一姐看傻求解：到底錯在哪？

她早斷言「大谷翔平結婚」！上萬人驚呼：女人第六感真恐怖

好無奈！她掏錢結帳屢遭「搶刷載具」 網轟：蕭貪的人非朋友

城府最深三星座！金牛隱忍、摩羯穩重 這星座心思如海猜不透

相關新聞

超商「清腸胃神器」回歸！這款飲品喝完必排 網大推：通體舒暢

許多人生活壓力大，常有便秘的困擾，近日就有一名女網友透露，全家便利商店的「玫瑰蜂蜜水」回來了，具有非常強大的排便效果，引起網友熱議。不少喝過的人也大推，直呼真的是「清腸胃神器」，喝完通體舒暢。

美味醃醬多年當醬油沾！他崩潰問「會死嗎？」 網全笑：人體實驗有了

知名美式賣場好市多販售的商品種類豐富，成為許多家庭的購物天堂。有網友分享，自己回購一款韓式醬料好幾年了，每次都當成醬油用，但是仔細看標示才發現是「醃烤肉醬」，因此崩潰問「吃那麼多年我會不會死掉？」

外國遊客最愛哪款台灣零食？ 網激推2餅乾：各口味都好吃

不少外國人來台觀光，都會買許多伴手禮，帶回家和親朋好友分享。就有女網友在「我愛全聯-好物老實説」表示，最近學校來了一批交換學生，因此她想為大家準備台灣特色零食，好奇詢問「大家有什麼推薦的呢？」

無法招架！好市多1迷人零食狂獲好評 她嗨喊：回購N次

美式賣場好市多販賣各種商品，豐富的零食也受到民眾喜愛。日前，一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享1零食，並直言「讓人無法招架」，吸引不少老饕關注。

待越久賺越多！好市多「超狂福利」打趴全場 在職員工：想做到退休

美式賣場好市多深受民眾喜愛，不僅店內販售琳瑯滿目的商品外，還有好市多內部的「加薪、升遷制度」，打趴許多同性質的服務業，由於收入穩定，讓不少員工一待就是好幾年...

好市多「這款飲品」超夯！ 會員一箱一箱搬：每年開賣都搶爆

春天是梅子的季節，許多人已經開始買梅酒囤貨。好市多近期上架一款日本梅酒，一名女子發現很多人都是一箱一箱地搬。貼文一出，許多網友也直呼，這款梅酒每年都搶爆，真的很難買。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。