美味醃醬多年當醬油沾！他崩潰問「會死嗎？」 網全笑：人體實驗有了

知名美式賣場好市多販售的商品種類豐富，成為許多家庭的購物天堂。有網友分享，自己回購一款韓式醬料好幾年了，每次都當成醬油用，但是仔細看標示才發現是「醃烤肉醬」，因此崩潰問「吃那麼多年我會不會死掉？」

一名網友27日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」，上傳一張韓式醃烤肉醬的照片，配文說道「想請問各位，這東西到底能不能生吃？我都用來當醬油沾好幾年了，忽然想到它上面有寫個醃字，一字驚醒夢中人。我生吃那麼多年我會不會死掉？」

貼文曝光後引起熱議，過來人表示，「我也拿來當沾醬過欸～好吃喔」、「剛剛才沾東西來吃耶，這罐我一直都是用沾的，好吃也買過好幾組了」；有網友問「這麼多年都還好好的…好奇請問一下是拿來沾什麼？」，原PO解釋，「最常吃荷包蛋淋在上面，還有煎好市多蛋餅跟蔥油餅淋、沾水餃」，還有內行人分享，「這罐甜甜的，所以我家都是沾蔬菜類的，譬如小黃瓜、青椒、秋葵，肉類就用日式烤肉醬醃」。

其他網友們幽默回應，「沒事，你還在這PO文，人體實驗也有了」、「醃料通常較鹹，你的腎還好吧！頭髮還濃密嗎？」、「吃那麼多是把自己當食材醃製吧，進去燒的時候應該很香」、「可以一篇PO文寫得落落長，肯定還在呼吸而且活得超好的」、「嚴格來說…我們本體也是肉啊，直接吃下去不是很合理？」；也有人提醒，「你看看成分有沒有生鮮不能直接食用的，沒有就繼續吃吧」、「有品牌的醬料裝罐前基本上都會殺菌過吧！這不是問題，開罐之後的保存方式才是更大的問題」。