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無法招架！好市多1迷人零食狂獲好評 她嗨喊：回購N次

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多（Costco）。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多販賣各種商品，豐富的零食也受到民眾喜愛。日前，一名女網友在Costco好市多 商品經驗老實說」分享1零食，並直言「讓人無法招架」，吸引不少老饕關注。

原PO表示，在好市多買的「Angie's 鹹甜爆米花」非常好吃，迷人的味道讓她完全無法招架，興奮直喊「買過N回了」。據好市多官網資訊，該商品共652公克，售價349元，產地在美國，成分僅有爆米花、葵花油、蔗糖與海鹽，是民眾聚會、看電影的好選擇；另外商品評價底下，共有307名網友留言，獲得4.7顆星的好評。

貼文一出，引起不少饕客討論，「這個太可怕了，買了根本是抱著整包嗑的」、「這個好吃，前幾天試吃直接拿一包回家嗑」、「這個我也愛，鹹甜口味」、「嘴巴根本停不下來」；還有人分享獨特吃法，「配玉米濃湯別有滋味」。

但有部分網友認為價格太貴，「這漲價漲得太誇張，很久沒買了」、「價格太高」、「好吃，但是一直漲價」；也有資深會員表示自從該商品改包裝後，就不再回購，「真的不錯吃…希望恢復夾鏈袋」、「這個真的不錯，但沒夾鏈袋後沒再買了」、「可惜沒做夾鏈袋」、「沒夾鏈就很少買了」、「太大包，吃不完」。

網友認為，自己在好市多買的該款爆米花非常好吃。圖／擷自好市多官網
網友認為，自己在好市多買的該款爆米花非常好吃。圖／擷自好市多官網

Costco 好市多 零食

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