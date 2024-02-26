男女都愛！他驚路人全拎1款包 一票人大讚：耐用又好看

每個人的穿搭風格不同，有的人喜歡買名牌包，也有人偏愛實用性包款。日前，有網友在Dcard指出，路上有不少人都在使用無印良品的黃麻購物袋，忍不住好奇提問「有什麼魔力？」引起網友熱議。

原PO表示，不管在學校或路上，他發現有很多人拿無印良品的黃麻購物袋，也曾看見男生使用。他透露，自己目測袋子空間並不大，因此好奇發文提問「學校的同學、公司的同事、路上的路人，必定會出現這個，請問這個無印良品的袋子有什麼魔力嗎？」

貼文底下，有不少網友議論，「太多人用我反而覺得好討厭，所以我都拿買飲料送的不織布提袋」、「覺得很粗糙會刺人」、「大學生的書包」、「氾濫到我覺得大家要刺名字」、「如果上面可以加個拉鍊封口就更完美了」。

還有大批愛用者留言，「空間蠻好裝的又便宜！有些包包都會東倒西歪，無印不會」、「有分大小呀，耐用又硬挺又便宜」、「便宜耐用，壞了也不心疼」、「外型簡約耐看」、「這個袋子超好用的，尤其是最大號的可以裝很多東西，腳架收起來的狀態也可以直接裝進去又耐重，我出國甚至帶這個當我的隨身包包」。