好市多賣過期鮮乳？她見「保存期限」超困惑 釣出一票人解答

許多人喜歡到美式賣場好市多購買生鮮食材、日常用品等，近日就有女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，賣場內販售某牌鮮乳的保存期限標示為「02/04/2024」，讓她非常困惑。貼文一出，立刻釣出一票網友出來解答。

原PO透露，她於18日晚上逛好市多賣場時，在冷藏區看見某牌鮮乳上的保存期限竟標示為「02/04/2024」，讓她感到十分不解，便立刻拍下照片並發文表示「這個保存期限實在令我困惑」。

鮮乳的保存期限及標示。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」

照片一曝光，許多網友紛紛跳出來解答，「日/月/西元年，所以是到4/2」、「英系、歐系的日期跟美系日期排列不一樣」、「歐式寫法是DDMMYY，美式寫法是MMDDYY，判斷哪個是月份、哪個是日期，還需要同時看到日期標印跟標籤說明，會有點麻煩」、「4/2才到期」。

也有網友推測原PO是好奇牛奶為何能保存這麼久，「保存期限因消毒方式不同可長達90天」、「這款也算鮮奶，因為殺菌、填充方式不同，算介於保久乳跟台灣短期鮮奶中間」、「鮮奶經過不同的處理，保存期限短則一周，長則可到三個月」、「超高溫瞬間殺菌保存期限比較久」。

仔細觀察原PO分享的照片，可見其殺菌方式採超高溫瞬間殺菌，有效期限標示（日/月/年），未開封前可保存90天。另外，該商品須保存於冷藏7度以下，且於開封後7日飲用完畢，請勿離開冷藏超過30分鐘。