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藥妝店「1免費服務」消失！她害羞捧手心 員工揭「不提供」關鍵原因
生理用品對許多女性而言屬於私密物，不喜歡大剌剌地展示給別人看，因此在購買時，店家大多會提供紙袋包裝，不過近日傳出屈臣氏不再提供紙袋，女網友錯愕表示「拿手上心理還是會有點不方便…」。
女網友在Dcard上發文詢問「現在屈臣氏買衛生棉不給紙袋了嗎？」，指出以往購買生理用品時，都會向藥妝店要求紙袋包裝，但日前在屈臣氏購買護墊時，店員卻表示「不提供」，無奈表示雖然現在都在提倡性別意識，但在鬧區逛街走路時把衛生棉拿手上，心理還是有點不方便感。
文章發出後，立即有員工留言解惑，「現在紙袋大家都缺貨訂不到」、「紙袋缺貨，尤其過年後備貨都用完了，訂貨也沒那麼快到」、「其實是紙袋缺貨哦，蠻多店從年前就訂了就是沒進貨，所以不是不提供是沒辦法提供。你可以小聲的問店員大多都願意幫忙給你塑膠袋的」。
網友也建議她可以自備購物袋或加購塑膠袋，且不需要因生理用品外露感到焦慮，「到了一個年紀都直接擺在桌上，讓全世界都知道我那個來，別惹我」、「我還會邊拿衛生棉搧風邊走去化妝室」、「我都沒在遮，有時候懶都直接抱著離開屈臣氏」、「不用不好意思啦，就跟衛生紙一樣呀，都是生活用品」。
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