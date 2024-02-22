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賣不完！全聯推福袋「1贈品」她秒結帳 網大讚：超划算

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為全聯示意圖，非新聞當事店家。記者曾吉松攝影／報系資料照
圖為全聯示意圖，非新聞當事店家。記者曾吉松攝影／報系資料照

每到新年期間，各大超商、賣場都會推出福袋吸引買氣。就有一名女網友在「我愛全聯-好物老實説」透露，住家附近的全聯竟祭出「買福袋送1贈品」的活動，讓她很心動地就買下去。貼文一出，瞬間掀起網友議論。

原PO表示，她近期在逛自家附近的全聯時，發現買福袋竟送1串衛生紙，而店員也強調「這很划算」，於是她便「腦波弱弱的買了一袋」。從原PO附的照片中可看出，贈送的衛生紙一串有10包，每包140抽，該牌衛生紙最低售價約落在120元左右。

貼文一出，立刻掀起網友討論，「這樣很划算啊」、「送衛生紙超賺」、「送十包入的，超划算」、「有送一串衛生紙真的比較會想買」、「有送衛生紙，我也會買」、「有送贈品蠻吸引人」。

還有人指出各分店的福袋贈品不同，「我被送了一顆高麗菜、二包金針菇，就買了」、「我們這裡，這個福袋還沒賣光，但是沒送整串衛生紙。可能是不同店，不同做法」、「真好，有送衛生紙，我家這裡還沒有活動」、「我們家這裡沒送東西誒」。

據了解，今年（2024）全聯提供4種款式的福袋商品，其中價格最親民的「福利熊龍年生肖福袋」每組300元，不只有福利熊疊疊樂玩偶，還有多種民生用品、折價券，及1組抽獎序號。

福袋 衛生紙 贈品

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