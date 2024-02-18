全聯禮盒大降價！超夯「鐵盒餅乾」百元入手 民眾狂掃：好划算
春節連假過後，超商、賣場的新年禮盒紛紛祭出折扣優惠。有網友分享，全聯許多禮盒都降價促銷，小泡芙禮盒原價250元，一口氣下殺至100元；另一款蛋捲禮盒原價298元，特價後只要179元，吸引許多民眾到賣場掃貨，直呼太划算。
一名網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實說」分享，全聯一款小泡芙鐵盒禮盒，裡面有8小包牛奶口味泡芙，原價賣250元，年後先是特價150元，現在更下殺至100元，讓他驚呼超便宜。
另外，有其他網友發文表示，年前去全聯買菜時，看到許多禮盒商品，但都沒下手，16日再去，竟發現很多禮盒都降價促銷，蛋捲鐵盒組原價298元，現在特價179元 ，價差達119元，「愛蛋捲的我立馬買了5盒」。
許多民眾得知優惠消息，紛紛到全聯搶貨，直呼「真的有便宜」、「買到剩下的兩盒」、「賺爛」、「好划算」、「年後搶便宜才是王道」、「年後送禮比較省錢」、「現在沒賣完的福袋好像也在特價」；也有內行網友指出，這幾天禮盒應該會越來越便宜，「照往年慣例，元宵那時候最便宜」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言