全聯禮盒大降價！超夯「鐵盒餅乾」百元入手 民眾狂掃：好划算

春節連假過後，超商、賣場的新年禮盒紛紛祭出折扣優惠。有網友分享，全聯許多禮盒都降價促銷，小泡芙禮盒原價250元，一口氣下殺至100元；另一款蛋捲禮盒原價298元，特價後只要179元，吸引許多民眾到賣場掃貨，直呼太划算。

一名網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實說」分享，全聯一款小泡芙鐵盒禮盒，裡面有8小包牛奶口味泡芙，原價賣250元，年後先是特價150元，現在更下殺至100元，讓他驚呼超便宜。

另外，有其他網友發文表示，年前去全聯買菜時，看到許多禮盒商品，但都沒下手，16日再去，竟發現很多禮盒都降價促銷，蛋捲鐵盒組原價298元，現在特價179元 ，價差達119元，「愛蛋捲的我立馬買了5盒」。

許多民眾得知優惠消息，紛紛到全聯搶貨，直呼「真的有便宜」、「買到剩下的兩盒」、「賺爛」、「好划算」、「年後搶便宜才是王道」、「年後送禮比較省錢」、「現在沒賣完的福袋好像也在特價」；也有內行網友指出，這幾天禮盒應該會越來越便宜，「照往年慣例，元宵那時候最便宜」。