小美冰淇淋「加1物」瞬間變高級甜點！她曝光製作過程 內行人點關鍵：要小心

小美冰淇淋是不少台灣人都吃過的懷舊甜品，但你知道多一個小巧思，就可以搖身一變成高級甜點嗎？近日一名網友分享，自己兒子吵著要吃日本很紅的焦糖冰淇淋，決定自己低成本製作，更透露自己的配方，就是先去超商購買「小美冰淇淋」，再撒上砂糖炙燒，就變成焦糖冰淇淋，脆脆甜甜的口感讓兒子非常滿意。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「全家便利商店/ 7-11超商新品好物分享區」表示，近日兒子吵著要吃日本很紅的焦糖冰淇淋，沒辦法飛日本，只好自己低成本製作。首先到全家便利商店購買小美冰淇淋，再撒上砂糖炙燒，脆脆焦糖的口感，搭配小美冰淇淋真的很好吃，更笑稱兒子現在「沒事就吵著要吃媽媽牌焦糖冰淇淋」。

一名網友分享，在小美冰淇淋上撒砂糖，再進行炙燒，就變成焦糖冰淇淋，有脆脆甜甜的口感。圖/取自臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」。

貼文一出後，不少網友大讚看起來超好吃，紛紛表示「換個餐具+放兩片綠色薄荷葉，直接升級米其林感」、「媽媽真厲害，想到這招」、「看起來就超甜超好吃的！」、「哇！變烤布蕾了」、「我偷學起來了，我最愛吃小美冰淇淋」、「這樣看起來很厲害」、「好棒喔！可以試試看」、「看起來真好吃，也來玩看看，謝謝分享」。

不過，有內行網友建議要把小美冰淇淋挖出來再炙燒，以免吃下塑膠膜，紛紛回應「挖出來用陶瓷碗再噴火，妳這樣燒會吃到溶化塑膠膜」、「旁邊的融化塑膠膜順便吃進去」、「如果怕紙盒燒焦，可以用鋁箔紙包一圈」、「請問這樣旁邊的膜不會融化嗎」、「紙杯應該不能燒，上面有薄膜，都吃進去了...」、「紙杯內的膜都被你烤焦了，小孩吃了你安心？」。