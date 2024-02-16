超商驚見1款便當要價359元 他嚇傻：打65折還是買不起

現在物價高漲，任何東西都越來越貴，外食族更是有感，即便超商的便當也讓人不敢下手。有一名網友在超商看到一款非常豐富的鮑魚東坡肉便當，但價格讓他嚇了好大一跳，即使打了65折也讓人買不下手。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，這款超商的便當份量看起來相當巨大，配菜也非常豐富，除了青菜香菇之外，竟然還放了5顆鮑魚，白飯上面也放了好幾片東坡肉，而這款便當竟然售價359元，顛覆一般人對於超商便當平價實惠的傳統印象。

便當上還貼了「當日即期品」的標籤，並分成兩個時段不同折扣，晚上7點到7點59分是打8折，另外早上10點到下午5點、晚上8點到隔日凌晨3點則是打65折。原PO本來想趁65折買來嚐鮮看看，但後來算一算發現即使打了65折還要200多元，讓他驚訝地說「慘了！窮到連準備報廢都吃不起了」。

新產品也引起網友們兩極看法，「花幾百塊就能吃到御膳，太值了」、「所以7-11要早上10點、晚上8點過後去買，我知道了」、「買不到，我會試看看」、「主廚詹姆士有開箱過，他說還不錯」、「太高級吃不起」、「鮑魚微波加熱後的味道？」、「海鮮類放不久」、「又帶頭漲一波，近期優先選擇全家」、「可憐阿！莫忘世上苦人多，物價漲到連即期的便當都快吃不起了」。