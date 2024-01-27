好市多上架「日本人氣點心」！一個只要10元 網讚：當早餐很方便

美式賣場好市多（Costco）販售來自各國的零食，新品時常引起會員討論。近日一款使用北海道牛奶製作的「日本點心」開賣，讓許多網友好奇，吃過的人則大讚「不會很甜，當早餐很方便」。

臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》的一名管理員發文分享日本製的新商品「北海道年輪蛋糕」，1袋4包、每包8入，共32個小包裝，售價329元，平均一個只要10元，文章提到小小的包裝方便攜帶，很適合拿來配咖啡，冷藏後食用風味更佳，也是早餐、下午茶的最佳選擇。

近日一款使用北海道牛奶製作的「日本點心」開賣。圖／取自好市多官網

貼文曝光後網友紛紛好奇詢問「請問好吃嗎，會太甜嗎？吃起來會很乾嗎？」品嘗過的網友則留言「我覺得半糖的感覺」、「不會太乾」、「昨天有買，小孩很喜歡！」、「超級好吃呀」、「這個好吃好帶，很喜歡」。