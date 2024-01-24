一口接一口！她狂推好市多1零食 會員讚爆：吃下去秒到泰國

美式賣場好市多販賣商品種類繁多，時不時還會推出優惠，深受不少台灣人喜愛。日前，有名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款米餅，吃下去後會讓人不自覺一口接著一口，她不禁直呼「這個很母湯」。

原PO表示，好市多販賣的一款泰式米餅非常好吃，讓她忍不住一口接一口，並直呼「這個很母湯」。她透露，一箱米餅內共有兩種口味，分別是冬蔭功與蟹咖哩風味，但因為先前沒看過也沒買過該產品，所以只買一箱回家試吃，因此有點後悔自己買太少。另外，原PO也在留言區補充，這款米餅應該算重口味，吃的時候可以配水或茶。

許多網友推薦好市多販賣的泰式米餅。圖／擷自Costco好市多

貼文底下，許多好市多會員也大讚此產品，「配茶不錯吃」、「吃了一秒到泰國」、「這很好吃誒！從來沒做過活動，這是第一次，超愛泰味」、「很唰嘴，好吃」、「我很愛誒，喝酒、看電視時常吃的零食，而且都不是特價買的，已吃第二箱，現在特價應該要來買一下」、「咖哩螃蟹口味比較好吃」。

但也有部分網友認為米餅味道太鹹，「只有我覺得這個很鹹嗎？個人不推誒」、「覺得普，沒有很好吃」、「好鹹，家人不買單～不回購」、「很鹹，不會再想回購」、「超鹹，一口都吃不下」，對此有網友表示，吃不完的米餅可拿來做成避風塘料理。

先前也有許多饕客在社團內分享該泰式米餅，有人指出這款產品正在做促銷折扣，日期只到2月1日，一盒內共有16包，折價完後為265元，平均一包只要16.6元。