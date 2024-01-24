快訊

沒權管教一被投訴就調查 教師喊話教部：把我們退出黑洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多1款餅乾特價「一箱一箱搬」 她跟風購買驚喊：超好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多深受台灣人喜愛。賣場示意圖，記者李福忠／攝影
好市多深受台灣人喜愛。賣場示意圖，記者李福忠／攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受台灣人的喜愛。近日有網友分享，在好市多賣場目睹一款巧克力法蘭酥，不斷被大家搬進推車，好奇的她也購買一箱，沒想到餅乾很香脆，甜度適中，直呼「好好吃！」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，分享一款正在特價的巧克力法蘭酥，表示自己看到大家一箱一箱的搬，也好奇購買一箱來當過年點心，回家吃了一包發現餅乾很香脆、甜度也適中，除了直呼「好好吃！」，也希望這箱餅乾「不要太快被消滅」。

有網友稱讚好市多這款餅乾香脆，甜度適中。圖/取自Costco好市多
有網友稱讚好市多這款餅乾香脆，甜度適中。圖/取自Costco好市多

貼文一出後，不少同樣購買過此款餅感的網友也大讚，紛紛表示「這個超好吃，巧克力爆濃」、「他巧克力算是苦甜的大人味，不會太甜可以買」、「我們家會把這個法蘭酥捏碎，加在好市多的香草冰淇淋上，非常好吃」、「只要有特價，我家都一次兩盒起跳不誇張」、「好吃，巧克力味很濃，餅皮酥脆，有點微苦，螞蟻人應該不喜歡，減醣的朋友可以偶爾吃一片解饞」、「這款難得我也好愛，不會太甜」。

不過也有網友不買單，認為法蘭酥口味普通，紛紛表示「只有我覺得還好嗎」、「不難吃，但也沒多好吃，量太多，吃到後來好膩，放太久了吃不完，時間長了即使沒有過期也變得不酥脆了不知道為什麼」、「之前看好多人推薦一直想買，後來鄰居給了我一些，吃了之後覺得蠻甜的沒有巧克力的苦味啊」、「買過一次，後來看到就無感了」、「就偏苦甜的法蘭酥，說實在沒什麼特色」、「我家小孩都不愛，說有苦味」。

好市多 餅乾 巧克力

延伸閱讀

好市多開賣「大湖草莓」！她見一公斤價格嚇壞 內行人曝實情：沒有比較貴

太噁心！逛好市多買櫻桃 見2老伯行為讓他急通報客服

雅房變套房！他驚好市多小屋「創意新功能」 網大讚：其實有點浪漫

到好市多開心折抵「好多金」 苦主忘1件事扼腕嘆：無法兌獎

相關新聞

好市多1款餅乾特價「一箱一箱搬」 她跟風購買驚喊：超好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受台灣人的喜愛。近日有網友分享，在好事多賣場目睹一款巧克力法蘭酥，不斷被大家搬進推車，好奇的她也購買一箱，沒想到餅乾很香脆，甜度適中，直呼「好好吃！」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

全聯1水果裝到滿69元！他嫌「皮厚到想哭」 釣出一票大廚神解救

連鎖超市全聯提供多元化商品，分店林立，成為許多台灣人採買物資的首選。一名網友就透露，全聯最近推出番茄裝到滿優惠69元，但回家後發現自己吃不習慣，對此，許多內行人提供烹飪方法，建議做成梅漬蕃茄、打拋豬、番茄蛋花湯、番茄牛肉湯等料理。

阿薩姆奶茶、生活泡沫綠茶不是冠軍！盤點四大超商人氣鋁箔包飲品TOP10

「叮咚——」突然覺得口渴，走進7-11、全家、OK或萊爾富想要買飲料，卻發現自己身上僅剩幾枚銅板，這時冰箱架上陳列的「鋁箔包飲料」宛若省錢救星，不論是...

近4萬人請願「2樣早餐」全天供應！麥當勞回應了

麥當勞早餐十分受歡迎，但只有在每天10點30分前才吃得到，習慣晚起、平時也想吃早餐系列餐點的民眾常常撲空。近日就有人發起臉書活動，希望全天24小時都能吃到「豬肉滿福堡」和「薯餅」，吸引近4萬人響應。對此，連麥當勞也出面回應了。

他拿全聯特價玉米煮湯喊「根本不甜」 網揪1細節：一堆人煮錯

全聯有各式各樣的美食吸引民眾挖寶，而近日一名網友表示，他購買一條特價的「香甜玉米」要和白蘿蔔一起煮湯，明明熬了一個多小時，但「玉米真的一點都不甜」。對此，有內行人點出關鍵「玉米不能熬」，得在關火前10分鐘下玉米，才能保有甜度；也有一堆人這時才發現，自己長期以來都煮錯了。

到好市多開心折抵「好多金」 苦主忘1件事扼腕嘆：無法兌獎

Costco富邦聯名卡日前宣布提早開放回饋金「好多金」折抵，至2024年2月29日止，讓不少民眾感嘆「能在年節時使用很貼心」。有網友分享至美式賣場好市多將好多金全部折抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。