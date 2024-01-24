好市多1款餅乾特價「一箱一箱搬」 她跟風購買驚喊：超好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受台灣人的喜愛。近日有網友分享，在好市多賣場目睹一款巧克力法蘭酥，不斷被大家搬進推車，好奇的她也購買一箱，沒想到餅乾很香脆，甜度適中，直呼「好好吃！」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，分享一款正在特價的巧克力法蘭酥，表示自己看到大家一箱一箱的搬，也好奇購買一箱來當過年點心，回家吃了一包發現餅乾很香脆、甜度也適中，除了直呼「好好吃！」，也希望這箱餅乾「不要太快被消滅」。

有網友稱讚好市多這款餅乾香脆，甜度適中。圖/取自Costco好市多

貼文一出後，不少同樣購買過此款餅感的網友也大讚，紛紛表示「這個超好吃，巧克力爆濃」、「他巧克力算是苦甜的大人味，不會太甜可以買」、「我們家會把這個法蘭酥捏碎，加在好市多的香草冰淇淋上，非常好吃」、「只要有特價，我家都一次兩盒起跳不誇張」、「好吃，巧克力味很濃，餅皮酥脆，有點微苦，螞蟻人應該不喜歡，減醣的朋友可以偶爾吃一片解饞」、「這款難得我也好愛，不會太甜」。

不過也有網友不買單，認為法蘭酥口味普通，紛紛表示「只有我覺得還好嗎」、「不難吃，但也沒多好吃，量太多，吃到後來好膩，放太久了吃不完，時間長了即使沒有過期也變得不酥脆了不知道為什麼」、「之前看好多人推薦一直想買，後來鄰居給了我一些，吃了之後覺得蠻甜的沒有巧克力的苦味啊」、「買過一次，後來看到就無感了」、「就偏苦甜的法蘭酥，說實在沒什麼特色」、「我家小孩都不愛，說有苦味」。