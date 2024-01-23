快訊

入冬最強寒流持續發威！中部以北防5度低溫 氣象署曝周三降雪機率

為何轉挺韓江配？傅崐萁親揭實情 因為看到韓國瑜「這反應」

全聯1水果裝到滿69元！他嫌「皮厚到想哭」 釣出一票大廚神解救

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心近期推出番茄裝到滿的優惠，引起廣大網友們討論。 圖／本報系資料照
全聯福利中心近期推出番茄裝到滿的優惠，引起廣大網友們討論。 圖／本報系資料照

連鎖超市全聯提供多元化商品，分店林立，成為許多台灣人採買物資的選擇之一。一名網友就透露，全聯最近推出番茄裝到滿優惠69元，但回家後發現自己吃不習慣。對此，許多內行人提供烹飪方法，建議做成梅漬番茄、打拋豬、番茄蛋花湯、番茄牛肉湯等料理。

一名網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，自己以往都吃玉女小番茄，不過最近看到全聯推出鹽地番茄裝到滿只要69元的優惠後很心動，他擔心買到皮厚難吃的番茄，所以特別詢問店員後才放心選購。原PO拿起旁邊的塑膠盒盛裝，店員還提醒多裝一點，因為結帳以盒計價，一盒無論裝多滿都是69元。

原PO回家後滿心期待將番茄洗好品嘗，他直言雖然滋味不錯就是番茄味，但仍然吃不習慣，「皮厚到想哭」。他對於番茄難吃一事耿耿於懷，抱怨店員不懂裝懂，還崩潰說道：「啊現在這一大盤是要怎麼辦啦？煮番茄蛋？」

對此，網友回應，「不要為難店員啦」、「主管教的話術，其實走到哪裡都一樣的啊」、「也不是每個人都吃過各種番茄嘛，何況他只是全聯店員，不是水果店老闆」、「怎麼會想問全聯店員好吃嗎？全店那麼多商品，店員怎麼可能都吃過。公司又不會提供店員試吃，店員也不可能跟你說難吃不要買」。

不過有網友購買後覺得很滿意，「我前天才買耶，覺得還不錯吃，有特殊的香味，皮沒有特別厚呀！？」、「我也不覺得鹽地番茄的皮很厚，應該是説肉厚帶Q，吃了會回甘，內行人才懂的」，但也有人覺得一分錢一分貨，「皮薄脆甜的番茄在市場或水果店，一斤都200起跳」、「皮薄好吃的番茄，沒有180元我都不相信」、「千萬不要輕易相信全聯便宜的小番茄」、「要吃皮薄的一定要選溫室的，可是甜不甜就不ㄧ定了，還有溫室的價格都要貴上一些」。

另外，還有許多網友提供多元的料理方式，「汆燙去皮做成梅漬番茄，小孩很愛吃」、「煮成打拋豬」、「煮成蛋花湯看看，最簡單的料理」、「買到皮厚的番茄我都會拿來打果汁」、「打果汁，番茄檸檬蜜很好喝」、「切片拌生菜沙拉」、「拿去氣炸做成溫沙拉」、「番茄牛肉湯」、「真的難吃做義大利肉醬吧，不然羅宋湯」。

蕃茄 全聯

延伸閱讀

爬個山肉包變菜包！她討公道老闆只肯退42元 漏做一事遭轟「奧客」

館長直播「超哥」餐廳食物會嫌難吃嗎？ 網：用最頂級的料 怎嫌難吃

澳洲同事掏「古銅錢」求鑑定！他見幣上中文字傻眼 網樂：台灣有錢人才會有

「孝子」將老父丟急診秒走人 換床位找不到竟咆哮護理師

相關新聞

全聯1水果裝到滿69元！他嫌「皮厚到想哭」 釣出一票大廚神解救

連鎖超市全聯提供多元化商品，分店林立，成為許多台灣人採買物資的首選。一名網友就透露，全聯最近推出番茄裝到滿優惠69元，但回家後發現自己吃不習慣，對此，許多內行人提供烹飪方法，建議做成梅漬蕃茄、打拋豬、番茄蛋花湯、番茄牛肉湯等料理。

阿薩姆奶茶、生活泡沫綠茶不是冠軍！盤點四大超商人氣鋁箔包飲品TOP10

「叮咚——」突然覺得口渴，走進7-11、全家、OK或萊爾富想要買飲料，卻發現自己身上僅剩幾枚銅板，這時冰箱架上陳列的「鋁箔包飲料」宛若省錢救星，不論是...

近4萬人請願「2樣早餐」全天供應！麥當勞回應了

麥當勞早餐十分受歡迎，但只有在每天10點30分前才吃得到，習慣晚起、平時也想吃早餐系列餐點的民眾常常撲空。近日就有人發起臉書活動，希望全天24小時都能吃到「豬肉滿福堡」和「薯餅」，吸引近4萬人響應。對此，連麥當勞也出面回應了。

他拿全聯特價玉米煮湯喊「根本不甜」 網揪1細節：一堆人煮錯

全聯有各式各樣的美食吸引民眾挖寶，而近日一名網友表示，他購買一條特價的「香甜玉米」要和白蘿蔔一起煮湯，明明熬了一個多小時，但「玉米真的一點都不甜」。對此，有內行人點出關鍵「玉米不能熬」，得在關火前10分鐘下玉米，才能保有甜度；也有一堆人這時才發現，自己長期以來都煮錯了。

到好市多開心折抵「好多金」 苦主忘1件事扼腕嘆：無法兌獎

Costco富邦聯名卡日前宣布提早開放回饋金「好多金」折抵，至2024年2月29日止，讓不少民眾感嘆「能在年節時使用很貼心」。有網友分享至美式賣場好市多將好多金全部折抵...

超商茶葉蛋「黑到發亮」 一票人笑翻：這是鐵蛋吧

超商茶葉蛋是許多民眾的最愛，一顆10元左右就能買到。一名女子分享，近日去超商買東西時，發現煮茶葉蛋的鍋內，居然有數顆黑麻麻的圓形蛋體，笑稱「以為是皮蛋」，網友則幽默回應，簡直黑成「鐵蛋」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。