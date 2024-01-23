全聯1水果裝到滿69元！他嫌「皮厚到想哭」 釣出一票大廚神解救

連鎖超市全聯提供多元化商品，分店林立，成為許多台灣人採買物資的選擇之一。一名網友就透露，全聯最近推出番茄裝到滿優惠69元，但回家後發現自己吃不習慣。對此，許多內行人提供烹飪方法，建議做成梅漬番茄、打拋豬、番茄蛋花湯、番茄牛肉湯等料理。

一名網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，自己以往都吃玉女小番茄，不過最近看到全聯推出鹽地番茄裝到滿只要69元的優惠後很心動，他擔心買到皮厚難吃的番茄，所以特別詢問店員後才放心選購。原PO拿起旁邊的塑膠盒盛裝，店員還提醒多裝一點，因為結帳以盒計價，一盒無論裝多滿都是69元。

原PO回家後滿心期待將番茄洗好品嘗，他直言雖然滋味不錯就是番茄味，但仍然吃不習慣，「皮厚到想哭」。他對於番茄難吃一事耿耿於懷，抱怨店員不懂裝懂，還崩潰說道：「啊現在這一大盤是要怎麼辦啦？煮番茄蛋？」

對此，網友回應，「不要為難店員啦」、「主管教的話術，其實走到哪裡都一樣的啊」、「也不是每個人都吃過各種番茄嘛，何況他只是全聯店員，不是水果店老闆」、「怎麼會想問全聯店員好吃嗎？全店那麼多商品，店員怎麼可能都吃過。公司又不會提供店員試吃，店員也不可能跟你說難吃不要買」。

不過有網友購買後覺得很滿意，「我前天才買耶，覺得還不錯吃，有特殊的香味，皮沒有特別厚呀！？」、「我也不覺得鹽地番茄的皮很厚，應該是説肉厚帶Q，吃了會回甘，內行人才懂的」，但也有人覺得一分錢一分貨，「皮薄脆甜的番茄在市場或水果店，一斤都200起跳」、「皮薄好吃的番茄，沒有180元我都不相信」、「千萬不要輕易相信全聯便宜的小番茄」、「要吃皮薄的一定要選溫室的，可是甜不甜就不ㄧ定了，還有溫室的價格都要貴上一些」。

另外，還有許多網友提供多元的料理方式，「汆燙去皮做成梅漬番茄，小孩很愛吃」、「煮成打拋豬」、「煮成蛋花湯看看，最簡單的料理」、「買到皮厚的番茄我都會拿來打果汁」、「打果汁，番茄檸檬蜜很好喝」、「切片拌生菜沙拉」、「拿去氣炸做成溫沙拉」、「番茄牛肉湯」、「真的難吃做義大利肉醬吧，不然羅宋湯」。