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近4萬人請願「2樣早餐」全天供應！麥當勞回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在臉書發起「24小時都要賣滿福堡」、「10點半後薯餅可以單點」兩項請願活動，吸引近四萬人響應。麥當勞示意圖。美聯社
有網友在臉書發起「24小時都要賣滿福堡」、「10點半後薯餅可以單點」兩項請願活動，吸引近四萬人響應。麥當勞示意圖。美聯社

麥當勞早餐十分受歡迎，但只有在每天10點30分前才吃得到，習慣晚起、平時也想吃早餐系列餐點的民眾常常撲空。近日就有人發起臉書活動，希望全天24小時都能吃到「豬肉滿福堡」和「薯餅」，吸引近4萬人響應。對此，連麥當勞也出面回應了。

有網友在Facebook發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」、「向麥當勞請願10點半後薯餅也可以單點」兩項活動，短短幾天便吸引將近4萬人響應，紛紛在活動頁面點選「有興趣」、「會參加」，或將活動轉發至個人臉書。

近日有人發起臉書活動，希望全天24小時都能吃到「豬肉滿福堡」和「薯餅」。圖／擷自臉書
近日有人發起臉書活動，希望全天24小時都能吃到「豬肉滿福堡」和「薯餅」。圖／擷自臉書

不少人也在活動討論區興奮留言，「請整天賣滿福堡系列商品，滿福堡是最愛」、「當然要24小時滿福堡」、「我早起的目的是為了滿福堡，打開Uber eats 點完之後，系統顯示早餐時間已關閉，這實在太泯滅人性了」、「我每次趕10:30 就為了它」、「薯餅 All day」、「任何時候都想吃到薯餅」、「薯餅就是該24小時都買得到」、「薯餅應該放在推薦加點」。

也有許多網友回應，「豬肉滿福堡加蛋再把薯餅塞進去」、「我可以24小時都吃滿福系列+薯餅」、「半夜也想吃」、「美國全天供應，台灣為什麼不行」、「這個真的很重要，睡過頭沒吃到的時候真的想哭」、「最好給我過喔麥當勞」、「強烈呼籲麥當勞停止餐種歧視，廢除餐期隔離政策，落實真正的餐餐平等」。

對此，麥當勞也回應，「麥當勞感謝顧客對早餐產品滿福堡及薯餅的支持，惟為兼顧廚房生產效能，目前全天候分時段供應不同的產品；將持續觀察消費者喜好與市場趨勢，希望提供優質且更多元的產品選擇，歡迎顧客繼續支持。」

麥當勞

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