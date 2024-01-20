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到好市多開心折抵「好多金」 苦主忘1件事扼腕嘆：無法兌獎

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到好市多開心折抵「好多金」 苦主忘1件事扼腕嘆：無法兌獎

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場Costco好市多。示意圖，記者李福忠／攝影
美式賣場Costco好市多。示意圖，記者李福忠／攝影

Costco富邦聯名卡日前宣布提早開放回饋金「好多金」折抵，至2024年2月29日止，讓不少民眾感嘆「能在年節時使用很貼心」。有網友分享至美式賣場好市多將好多金全部折抵，事後才發現不應全折抵掉，並提醒會員要特別注意「一件事」以免出大事。

「好多金」是富邦Costco聯名卡的刷卡回饋金，在Costco賣場內外使用這張卡消費，可以獲得回饋金，在賣場內的回饋是2%，賣場外則是1%，回饋會以好多金的形式存在該張信用卡裡。1元好多金等同於1元台灣Costco會員費或1元店內刷卡金，最高可折抵100%。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，提及自己到好市多消費折抵好多金，結帳完看到發票明細才發現將好多金全額折抵掉，相當後悔。他指出「結帳時至少要留1元付款，不要全額折抵，否則0元發票即使中獎也無法兌獎」，並表示「前幾天去消費就忘了...人生第一次這麼希望不要對中發票」。

貼文一出，網友紛紛留言「已經折了才想到+1」、「我上次升等黑鑽卡就是忘記這件事，結果真的中獎無法領獎」、「我也是忘了，殘念」、「那就說明你買不夠多，才會有這樣的問題...下次記得多買點就不會有0元發票這問題了」、「這個一定中！」、「 之前momo開出千萬中獎發票就真的是0元」、「好可惜，0元比較不會中，打統編的發票才會」、「還好我扣完紅利還不夠用呢」。

也有人驚訝表示「什麼？你竟然會精算到消費金額等於紅利點數！也太神了吧」，原PO則回覆當天買了1300多元，應是消費不夠多，好多金較消費金額高直接被全部折抵掉。對此有網友建議「可以App先看一下好多金剩多少？要高於折扣的金額，這樣就不會有0元的問題」、「當下可以刷退重新結帳」。

Costco 好市多 賣場 發票

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