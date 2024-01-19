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超商茶葉蛋「黑到發亮」 一票人笑翻：這是鐵蛋吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，超商居然出現黑到發亮的茶葉蛋。圖／翻攝自路上觀察學院
一名女網友分享，超商居然出現黑到發亮的茶葉蛋。圖／翻攝自路上觀察學院

超商茶葉蛋是許多民眾的最愛，一顆10元左右就能買到。一名女子分享，近日去超商買東西時，發現煮茶葉蛋的鍋內，居然有數顆黑麻麻的圓形蛋體，笑稱「以為是皮蛋」，網友則幽默回應，簡直黑成「鐵蛋」。

原PO在Facebook社團「路上觀察學院」發文表示，她昨天（18日）到7-11買東西時，竟發現煮茶葉蛋的鍋內，有許多黑色圓狀物，顏色甚至比鍋內的滷汁還要深，黑到發亮，讓她驚呼「7-11開始賣皮蛋了」。

貼文引發網友熱烈討論，逗趣回應「這我，魯（滷）太久」、「這已經是鐵蛋的程度了吧」、「保證雞媽媽都認不出這孩子誰生的」、「茶葉蛋口味的珍珠」、「不然你以為阿婆鐵蛋是怎麼來的」、「我知道黑的好吃，但這個已經黑成邪魔外道了」、「那麼黑了咬得動？」、「這感覺已經營養都被破壞了」。

不過也有網友表示，煮到顏色變深的茶葉蛋十分入味，「這種的最入味，我去都夾這種的來吃」、「這種很好吃好不好，非常入味」、「黑色爆好吃，鹹到一個正點」、「這種超讚的」。話題引出店員出面說明，「我是超商店員，那滷汁真的很鹹，會變這麼黑通常都是滷過很多次了，真心不騙會洗腎」、「有的超商茶葉蛋滷到超鹹，一顆鈉含量就超標」。

超商 茶葉蛋

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