好市多沙拉冰一晚！打開見「活蝸牛」在爬 苦主驚：生菜都沒洗？

美式賣場好市多（Costco）販賣商品琳瑯滿目，時不時推出各項優惠，深受大眾喜愛。不過，日前有民眾到賣場購買一份生菜沙拉，回家後放在冰箱冰了一夜，隔天準備大快朵頤時，竟發現裡頭藏有一隻活體蝸牛，讓她當場嚇壞質疑，「賣場沒洗過就直接裝盒？」。

這位民眾昨(17)日在臉書社團「爆料公社二社」發文，她表示自己到美式賣場買了一份凱薩雞肉沙拉，沙拉買回來後直接冰了一整晚，怎料隔日中午打開時，竟爬出一隻活生生的蝸牛。從畫面中可清楚看見，一盒完整的凱薩雞肉沙拉，生菜上面有隻小蝸牛，被取出後還在桌上爬。

眼前這幕讓她嚇傻，並質疑「這不禁讓我懷疑…Costco的生菜是不是根本就沒洗過就直接裝盒？」。文章曝光引發熱議，網友們紛紛調侃，「傻傻的，代表夠新鮮啊！」、「這在法國是高級料理欸」、「買沙拉送螺肉」、「法式小螺佐生菜沙拉」。