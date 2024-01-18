快訊

好市多沙拉冰一晚！打開見「活蝸牛」在爬 苦主驚：生菜都沒洗？

三星Galaxy S24搭Galaxy AI超威但有「2件沒說的事」 網：那我買S23就好

百歲人瑞長壽獨門功夫！中醫師：「光腳走路」對1器官尤其好，但3族群別輕易嘗試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多沙拉冰一晚！打開見「活蝸牛」在爬 苦主驚：生菜都沒洗？

聯合新聞網／ 綜合報導
有消費者到美式買場買了沙拉，回家後放冰箱冰了一晚，隔天打開竟發現一隻活體蝸牛。圖擷取自臉書社團「爆料公社二社」
有消費者到美式買場買了沙拉，回家後放冰箱冰了一晚，隔天打開竟發現一隻活體蝸牛。圖擷取自臉書社團「爆料公社二社」

美式賣場好市多（Costco）販賣商品琳瑯滿目，時不時推出各項優惠，深受大眾喜愛。不過，日前有民眾到賣場購買一份生菜沙拉，回家後放在冰箱冰了一夜，隔天準備大快朵頤時，竟發現裡頭藏有一隻活體蝸牛，讓她當場嚇壞質疑，「賣場沒洗過就直接裝盒？」。

這位民眾昨(17)日在臉書社團「爆料公社二社」發文，她表示自己到美式賣場買了一份凱薩雞肉沙拉，沙拉買回來後直接冰了一整晚，怎料隔日中午打開時，竟爬出一隻活生生的蝸牛。從畫面中可清楚看見，一盒完整的凱薩雞肉沙拉，生菜上面有隻小蝸牛，被取出後還在桌上爬。

眼前這幕讓她嚇傻，並質疑「這不禁讓我懷疑…Costco的生菜是不是根本就沒洗過就直接裝盒？」。文章曝光引發熱議，網友們紛紛調侃，「傻傻的，代表夠新鮮啊！」、「這在法國是高級料理欸」、「買沙拉送螺肉」、「法式小螺佐生菜沙拉」。

好市多 蝸牛

延伸閱讀

家長該擔心高中兒滑7小時手機嗎? 網勸：不用管這麼嚴格

陸女來台愛上屈臣氏、康是美 強推台鐵這4款車票送禮超適合

不婚不生「未來怎麼過除夕夜」？網點破關鍵：跟假日一樣

年前大掃除！12生肖注意「這些地方」要掃乾淨 命理師：否則會衰

相關新聞

好市多開賣「大湖草莓」！她見一公斤價格嚇壞 內行人曝實情：沒有比較貴

美式賣場好市多因提供多樣化的食材，加上便宜的價格，深受台灣人的喜愛。不過，近日一名網友發現好市多上架了苗栗大湖草莓，但1公斤竟要699元，讓她直呼「「貴很多！」。貼文一出後，內行人也點出關鍵，說明「好市多其實沒比較貴」。

好市多沙拉冰一晚！打開見「活蝸牛」在爬 苦主驚：生菜都沒洗？

美式賣場好市多（Costco）販賣商品琳瑯滿目，時不時推出各項優惠，深受大眾喜愛。不過，日前有民眾到賣場購買一份生菜沙拉，回家後放在冰箱冰了一夜...

好市多「1冷凍食品」降價！她狂掃10包 老饕讚：不沾醬就夠味

不少人喜歡到美式連鎖賣場好市多（Costco）購買日常用品、生鮮食材，近日有女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款冷凍食品，並表示自己已經狂掃10包，甚至為此準備一個新的箱型保冷袋，興奮直呼「愛吃的快去買」。

好市多上架澳洲頂級水果讓她驚艷 眾人一致盛讚「堪稱完美」

不少人會到好市多購買日常用品、生鮮食材，其中，進口水果也深受民眾喜愛。日前一名女網友發文分享，當天到好市多購物時，剛好看到店員在上架一款澳洲空運來台的「金盒櫻桃」，由於店員表示這種金盒很少有、機會難得，因此她想說先買回家嘗鮮，沒想到意外挖到寶。

賣場見一款台灣美食創意杯麵 他驚呼：黑暗料理我只服日本人

台灣不少美食深受外國人喜愛，尤其日本人最愛珍珠奶茶、滷肉飯等小吃，除了在日本展店以外，甚至還會改良台灣這些美食，創造出新的創意餐點。有一名網友在賣場發現一款新的杯麵，但是口味卻讓他看了很驚訝，直呼佩服日本人創意。

買到就回本！這間福袋不到千元 商品內容物讓眾人驚：勝過超商

每到年節期間，超商為了刺激買氣、增加商機，紛紛推出各種福袋搶客，福袋裡不僅有各種飲料零食，還有抽獎券可以抽汽車，讓許多消費者甘願掏腰包試手氣。不過有一名女網友分享自己買到的福袋，不論是福袋的包裝或內容物，甚至價錢，都讓其他人看了非常驚喜，直呼CP值超高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。