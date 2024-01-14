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好市多「1冷凍食品」降價！她狂掃10包 老饕讚：不沾醬就夠味

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享好市多一款冷凍食品，並表示自己已經狂掃10包，甚至為此準備一個新的箱型保冷袋。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」
女網友分享好市多一款冷凍食品，並表示自己已經狂掃10包，甚至為此準備一個新的箱型保冷袋。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」

不少人喜歡到美式連鎖賣場好市多（Costco）購買日常用品、生鮮食材，近日有女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款冷凍食品，並表示自己已經狂掃10包，甚至為此準備一個新的箱型保冷袋，興奮直呼「愛吃的快去買」。

原PO表示，這款韓國品牌的冷凍高麗韭菜餃原價399元，目前優惠折價100元，代表一包售價僅299元，自己已購入10包，不怕買不到。她透露，將該品牌的水餃與蝦餃放在一起蒸十分美味，自己甚至為了買水餃，還特地新買一個箱型保冷袋，「一箱可以裝10包剛剛好，應該可以再多買兩包」，興奮向網友推薦。從原PO拍攝的圖片中可發現，該商品強調活動數量有限售完為止，至2024年1月14日。

貼文一出，不少老饕大讚這款水餃，「我也覺得不錯吃，居然特價，要來搬個幾包渡過年」、「氣炸也好吃，看到特價拿一包準沒錯！」、「這包真心推！月初也有買一包嚐鮮看看，個人覺得非常好吃，餃子也不會太小，不用沾醬就很夠味，雖說裡面有韭菜，但其實主要吃到的比較多都是高麗菜的味道」、「這個不錯吃，用炸的拿來當拜拜的菜也很方便，一袋大概可以擺兩盤」。

但也有網友不喜歡該商品，「我覺得超鹹」、「個人口味，我覺得沒那麼好吃，半年前買的現在還在冰箱」、「很膩，吃不了幾顆，買過一包沒吃完就丟了」、「上一次特價跟風買了兩包，吃了幾顆很膩，沒買過下手不要太快，先買一包試吃」。

Costco 水餃

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