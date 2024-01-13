好市多上架澳洲頂級水果讓她驚艷 眾人一致盛讚「堪稱完美」

不少人會到好市多購買日常用品、生鮮食材，其中進口水果也深受民眾喜愛。日前一名女網友發文分享，當天到好市多購物時，剛好看到店員在上架一款澳洲空運來台的「金盒櫻桃」，由於店員表示這種金盒很少有、機會難得，因此她想說先買回家嘗鮮，沒想到意外挖到寶。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，當天到好市多新竹店採買時，碰巧遇到店員在上架這款澳洲空運的櫻桃禮盒，1盒2公斤要價1549元，當時店員說明這款「金盒不容易有」，原PO坦言自己不太了解櫻桃品種，因此抱持著好奇的心情買回家嘗試，結果意外發現味道、口感驚為天人，原PO狂讚「有甜，硬脆度也可以，1549元很可以」。

貼文發布後，隨即引來網友熱議，「好市多前期的櫻桃價錢都屌打直播台跟外面水果行，且買到漢斯果園加上不錯的品種，真的很值得了」、「去年想買金盒都沒有，現在居然出現了」、「真的不錯，兩天就被小孩吃光光」、「高雄中華店上星期買到，非常的新鮮好吃，聽說剛空運到台的，回家打開看，堪稱完美，以前買透明盒子的多少會有幾顆瑕疵，這個完全沒有，打開很讓人驚艷那種」、「我上週日在內湖店買，品質非常好，一盒已經嗑完」。

此外，有內行網友分享一款必買的極品櫻桃，「澳洲塔斯馬尼亞櫻桃的最大品牌漢斯果園，品質有保證，前幾年好市多還有進到極品品種kordia，好吃到不行，希望今年有」、「如果有機會進到極品品種kordia，絕對必吃」、「kordia跟Regina可能比較難遇，但遇到真的不能看價格直接必吃了」、「有kordia買它就對了」。