快訊

投票亂象多！截至中午全台選務發生68件違序違法案件

誇張！蘆洲男夾帶三張選票離開…人不見警急找查辦

余文樂無預警清空IG「重新開始」 網驚覺：與老婆王棠云「沒互動了」

好市多上架澳洲頂級水果讓她驚艷 眾人一致盛讚「堪稱完美」

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享到好市多購物時，買了一款澳洲空運來台的「金盒櫻桃」回家嘗鮮，沒想到味道、口感都驚為天人。圖片來源/FB「Costco好市多 商品經驗老實說」
女網友分享到好市多購物時，買了一款澳洲空運來台的「金盒櫻桃」回家嘗鮮，沒想到味道、口感都驚為天人。圖片來源/FB「Costco好市多 商品經驗老實說

不少人會到好市多購買日常用品、生鮮食材，其中進口水果也深受民眾喜愛。日前一名女網友發文分享，當天到好市多購物時，剛好看到店員在上架一款澳洲空運來台的「金盒櫻桃」，由於店員表示這種金盒很少有、機會難得，因此她想說先買回家嘗鮮，沒想到意外挖到寶。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，當天到好市多新竹店採買時，碰巧遇到店員在上架這款澳洲空運的櫻桃禮盒，1盒2公斤要價1549元，當時店員說明這款「金盒不容易有」，原PO坦言自己不太了解櫻桃品種，因此抱持著好奇的心情買回家嘗試，結果意外發現味道、口感驚為天人，原PO狂讚「有甜，硬脆度也可以，1549元很可以」。

貼文發布後，隨即引來網友熱議，「好市多前期的櫻桃價錢都屌打直播台跟外面水果行，且買到漢斯果園加上不錯的品種，真的很值得了」、「去年想買金盒都沒有，現在居然出現了」、「真的不錯，兩天就被小孩吃光光」、「高雄中華店上星期買到，非常的新鮮好吃，聽說剛空運到台的，回家打開看，堪稱完美，以前買透明盒子的多少會有幾顆瑕疵，這個完全沒有，打開很讓人驚艷那種」、「我上週日在內湖店買，品質非常好，一盒已經嗑完」。

此外，有內行網友分享一款必買的極品櫻桃，「澳洲塔斯馬尼亞櫻桃的最大品牌漢斯果園，品質有保證，前幾年好市多還有進到極品品種kordia，好吃到不行，希望今年有」、「如果有機會進到極品品種kordia，絕對必吃」、「kordia跟Regina可能比較難遇，但遇到真的不能看價格直接必吃了」、「有kordia買它就對了」。

好市多 澳洲 水果 Costco

延伸閱讀

凍漲20年！好市多1經典套餐才50元 資深會員讚：唯一必買

她拿「這清潔用品」洗衣服被笑…眾人一試成主顧 網讚爆：被驚艷到

買到就回本！這間福袋不到千元 商品內容物讓眾人驚：勝過超商

賣場見一款台灣美食創意杯麵 他驚呼：黑暗料理我只服日本人

相關新聞

好市多上架澳洲頂級水果讓她驚艷 眾人一致盛讚「堪稱完美」

不少人會到好市多購買日常用品、生鮮食材，其中，進口水果也深受民眾喜愛。日前一名女網友發文分享，當天到好市多購物時，剛好看到店員在上架一款澳洲空運來台的「金盒櫻桃」，由於店員表示這種金盒很少有、機會難得，因此她想說先買回家嘗鮮，沒想到意外挖到寶。

賣場見一款台灣美食創意杯麵 他驚呼：黑暗料理我只服日本人

台灣不少美食深受外國人喜愛，尤其日本人最愛珍珠奶茶、滷肉飯等小吃，除了在日本展店以外，甚至還會改良台灣這些美食，創造出新的創意餐點。有一名網友在賣場發現一款新的杯麵，但是口味卻讓他看了很驚訝，直呼佩服日本人創意。

買到就回本！這間福袋不到千元 商品內容物讓眾人驚：勝過超商

每到年節期間，超商為了刺激買氣、增加商機，紛紛推出各種福袋搶客，福袋裡不僅有各種飲料零食，還有抽獎券可以抽汽車，讓許多消費者甘願掏腰包試手氣。不過有一名女網友分享自己買到的福袋，不論是福袋的包裝或內容物，甚至價錢，都讓其他人看了非常驚喜，直呼CP值超高。

他認為超商福袋「一年不如一年」 網點頭：根本在清庫存

隨著農曆新年將至，許多民眾都準備幫家裡添購新的東西，不少商家也看準商機，推出福袋及優惠等促銷活動。不過，有網友在PTT上指出，超商在過年期間推出的福袋越來越爛，因此好奇詢問「為什麼福袋會被玩爛啊？」

她清潔洗衣機「狂冒髒水殘渣」 內行人曝「放1物」更乾淨

有些人洗完衣服之後，發現衣物上仍有異味，這時可能就是洗衣機髒了。一名網友分享，自己新的租屋處附有洗衣機，便使用全聯買的好物清潔，裡面立即飄出髒水和各種殘渣，讓她不禁感嘆好險有洗。

她拿「這清潔用品」洗衣服被笑…眾人一試成主顧 網讚爆：被驚艷到

市面上有不少清潔力強又方便的清潔劑，一名網友分享，在大學時媽媽幫她準備了一款肥皂，一開始室友還笑她，沒想到一試成主顧，之後大家洗衣服都在用，她最近去全聯補貨時剛好想起這段往事覺得很懷念，於是推薦大家試看看，引起不少網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。