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買到就回本！這間福袋不到千元 商品內容物讓眾人驚：勝過超商

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在屈臣氏買到行李箱福袋，裡面裝的內容物超多，而且價值只要999元，讓不少人大呼超值。 圖擷自7-11全家 各超商新品資訊共享</a
原PO在屈臣氏買到行李箱福袋，裡面裝的內容物超多，而且價值只要999元，讓不少人大呼超值。 圖擷自7-11全家 各超商新品資訊共享

每到年節期間，超商為了刺激買氣、增加商機，紛紛推出各種福袋搶客，福袋裡不僅有各種飲料零食，還有抽獎券可以抽汽車，讓許多消費者甘願掏腰包試手氣。不過有一名女網友分享自己買到的福袋，不論是福袋的包裝或內容物，甚至價錢，都讓其他人看了非常驚喜，直呼CP值超高。

這名女網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」開箱屈臣氏福袋，從照片看到，和一般想像中外包裝紙袋不一樣，原PO買的福袋外型是24吋的行李箱，箱子上還有米老鼠的圖案，裡面裝了許多保養品、保養禮盒、保健食品、紙巾、衛生紙、隱形眼鏡保養液、洗髮精等共10樣商品。原PO開心地說這個福袋只要999元，光是大耳狗禮盒就要888元，商品CP值很高，覺得新的一年搶到這個福袋肯定會讓她新的開始「發發發」。

貼文一出引起熱議，「這優惠更好，更難買到，也是問了好幾家都沒貨」、「感覺這個行李箱組合包比7-11還划算，人家24吋就先贏了」、「整組$999超划算」、「真的～內容物就超值了，我也推」、「媽呀！這是我今年看過最好的福袋了」、「999元福袋10樣加24吋行李箱」、「CP值超高，都很實用」、「我找了快10間都沒有，放棄」。

其實7-11的福袋種類當中也有行李箱，不過是20吋、有6種卡通圖案，價格比屈臣氏貴一點，要價1699元，內容物贈品也不像屈臣氏那麼多，不過有序號可以抽汽車、郵輪、機票等好禮，因此雙方各有優勢。

屈臣氏 福袋 全家 7-11

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