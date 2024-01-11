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他認為超商福袋「一年不如一年」 網點頭：根本在清庫存

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾表示，他發現超商在過年期間推出的福袋越來越爛，不解活動廠商為何不用心行銷。示意圖／ingimage
民眾表示，他發現超商在過年期間推出的福袋越來越爛，不解活動廠商為何不用心行銷。示意圖／ingimage

隨著農曆新年將至，許多民眾都準備幫家裡添購新的東西，不少商家也看準商機，推出福袋及優惠等促銷活動。不過，有網友在PTT指出超商在過年期間推出的福袋越來越爛，因此好奇詢問「為什麼福袋會被玩爛啊？」

原PO表示，應該是從疫情那段時間起，整個台灣開始流行玩福袋，但自從超商也加入此行列後，福袋品質卻越來越爛，「第一年確實東西覺得還不錯，值得啦。但最鬼的是，正常來說應該成為一個越來越成熟商業模式」，卻沒想到一年比一年糟。

原PO認為，今年的福袋根本不會有人想買，不解推出福袋活動的廠商為何不用心行銷，因此好奇詢問「為什麼福袋會被玩爛啊？」

文章一出，引起不少網友討論，「如果被玩爛，怎麼福袋越出越多？這代表賣得很好啊」、「從來沒買過」、「只為了抽大獎賓士或是現金」、「過年排隊那些人，哪有分年輕人長者，幾乎一樣。好奇心加上自認我運氣好會抽中大獎」、「超商福袋疫情前就有了啦，好幾年了」。

也有網友認同原PO說法，認為近年福袋內容物的品質不佳，「清庫存垃圾的好機會」、「台灣的福袋一直都是出清庫存」、「一堆不會去用的折價券根本垃圾」、「出清而已，根本就不福」。

PTT 福袋 超商

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