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她拿「這清潔用品」洗衣服被笑…眾人一試成主顧 網讚爆：被驚艷到

聯合新聞網／ 綜合報導
市面上有不少清潔力強又方便的清潔劑，一名網友在大學時媽媽幫她準備了一款肥皂，一開始室友還笑她，沒想到一試成主顧，之後大家洗衣服都在用，引起不少網友熱烈討論。圖／ingimage
市面上有不少清潔力強又方便的清潔劑，一名網友在大學時媽媽幫她準備了一款肥皂，一開始室友還笑她，沒想到一試成主顧，之後大家洗衣服都在用，引起不少網友熱烈討論。圖／ingimage

市面上有不少清潔力強又方便的清潔劑，一名網友分享，在大學時媽媽幫她準備了一款肥皂，一開始室友還笑她，沒想到一試成主顧，之後大家洗衣服都在用，她最近去全聯補貨時剛好想起這段往事覺得很懷念，於是推薦大家試看看，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享，她讀大學時因為第一次外宿，媽媽幫她準備了很多生活用品，因為要自己洗衣服，還幫她準備了水晶肥皂，一開始室友都會笑她，「現在沒有人在用肥皂吧！」，但之後大家用了之後都很驚訝，洗得很乾淨、泡泡也沖得很快，於是都決定一起用水晶肥皂洗衣服了。

原po表示，有孩子之後還是會用水晶肥皂，因為成分比較單純，若小孩的衣服不小心髒了，可以馬上用手洗乾淨，洗完曬乾就可以穿了，其他衣服則是另外洗比較安心，她最近去全聯補貨時，想起大學時同學會跟她借水晶肥皂，大家一起刷衣服的時光很懷念，於是分享她自己最喜歡的水晶肥皂，一塊很便宜、洗得很乾淨又可以用很久，洗完手不會有滑滑不舒服的感覺，引起不少網友熱議。

網友紛紛表示，「非常好用，打敗國外一堆牌子，還可以把被染到的衣服復原，真心愛它」、「手洗的衣物我也只用這塊肥皂，太好用了，只是越來越貴了…」、「老牌子了，很好用」、「水晶肥皂超讚，兒子以前的白襪子，都靠水晶肥皂，洗的白帥帥～」、「洗內衣褲也很好用」、「用這個洗女生生理期的血漬，真的超好用，真的不用花錢買明星代言貴到爆的清潔精了！推起來！」、「這商品能活這麼久，不是沒有原因的」、「女兒制服髒了，用了好多牌子的肥皂或洗衣精都沒有用，來問我說怎麼辦還是要用漂白水，我說不然你用水晶肥皂試試，從此驚艷到」。

不過，有網友則點出水晶肥皂的缺點，「小孩剛從南僑觀光工廠校外教學回來，導覽人員還提醒大家，不要拿水晶肥皂洗臉洗澡或洗頭髮，不適合」、「越來越貴了」、「洗手、洗衣服是OK，其他用途就最好不要哦」、「唯一不習慣的是他的味道」、「我覺得水晶肥皂沒有以前那麼好洗了，價格也越來越高，我比較推薦小綠人清潔力很讚，味道也好聞！」、「不好用一下子就碎掉」。

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